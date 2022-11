“È colpa sua”: Alberto Matano fuori controllo, lite con i colleghi

Il conduttore Alberto Matano prende posizione dopo la chiacchierata decisione a RAI 1: volano stracci nella pubblica emittente.

Lo storico volto RAI Alberto Matano ha maturato lunga esperienza nella pubblica emittente, prestandosi a ruoli da giornalista, imbonitore e opinionista.

Solitamente posato e diplomatico, il conduttore calabrese calibra pareri e modera i toni all’interno dei suoi programmi, presentando al grande pubblico show di spessore e di indubbia qualità.

Per queste ragioni stupisce la recente polemica cui si è reso fautore, sorta in seguito all’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da “Ballando con le Stelle”. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, protagonista del talent assieme a Anastasia Kuzmina, è stato a lungo tacciato di godere di favoritismi, perdendo infine il suo status all’interno del programma.

Alberto Matano, però, si è sbilanciato in merito, arrivando a definire la sua eliminazione dallo show “ingiusta”.

Alberto Matano contro la giuria: “Troppo severa!”

Il conduttore de “La vita in diretta” avrebbe espresso la sua contrarietà all’eliminazione della coppia dal format di Milly Carlucci.

Ha infatti riferito all’amica Mara Venier nel salottino di “Domenica in”: “Mara devo essere sincero. A me è molto dispiaciuto che sia uscito Lorenzo Biagiarelli. A me piaceva come concorrente. Però io ho un’opinione in merito alla sua eliminazione. Un po’ di responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. Se lui al televoto ha perso è anche perché c’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta. Capisco che è stato il pubblico a volerlo fuori alla fine, ma la giuria ha le sue colpe. La narrazione su Lorenzo è stata precisa e negativa. Per molte puntate su di lui sono piovute tante critiche. Secondo me i giudizi negativi sono stati troppi.“.

Anche la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli si è dichiarata concorde con la sua analisi, convenendo con Alberto Matano: “A me è dispiaciuto che sia uscito. Io non ho capito perché non hanno tirato fuori il salvacondotto, secondo me c’entra un po’ la fidanzata. Proprio non capisco, o meglio, mi sono fatta una mia idea. Secondo me c’entra com’è fatta Selvaggia, visto che lei è una divisiva, e secondo me è per questo che i telespettatori non hanno premiato Lorenzo…“.

Voi concordate con l’opinione dei due conduttori? È plausibile che Lorenzo Biagiarelli abbia pagato lo scotto della notorietà della controversa fidanzata?

