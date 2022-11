‘Silviaincontra’ a Natale a Milano un evento unico tra moda, musica e cucina

Natale è il mese dei regali, pensieri che sanno far sognare dentro l’atmosfera più magica dell’anno. E sarà davvero un regalo pieno di emozioni il ‘Silvia Incontra’ di Natale che si terrà a Milano, sabato 3 e domenica 4 dicembre nello spazio Torneria Tortona (dalle ore 10 alle 19.30). Un appuntamento con le emozioni da vivere con tutti i cinque sensi e con la solidarietà։ una parte del ricavato sarà devoluto per sostenere le attività della Fondazione ‘Francesca Rava – NPH Italia Onlus’.

Moda, musica e cucina si fonderanno per la prima volta all’interno del format ideato dalla manager milanese Silvia Berri. Super ospite dell’evento, sabato 3, sarà il cantautore Giovanni Caccamo che, con le sue poesie musicali, reduce dal successo del suo ultimo album ‘Parola’ con Willem Dafoe, Patti Smith, Liliana Segre, condividerà con il pubblico presente un momento magico di emozione.

‘Silvia Incontra’ è l’unico pop up dedicato ai consumatori che propone i migliori produttori e artigiani del made in Italy di qualità. L’evento meneghino è impreziosito dal gusto della cucina proposta da ‘Ricci Osteria’ Milano.

“È l’appuntamento più atteso dalla città dove le aziende si presenteranno per il Natale 2022”, spiega la founder Silvia Berri. “Ogni nuovo evento è sempre emozionante, questa volta la mia emozione si unisce alla gratitudine perché, grazie a importanti collaborazioni a Milano proporremo un format che unisce tre espressioni artistiche diverse per le quali il nostro Paese è unico. Voglio ringraziare di cuore il maestro Giovanni Caccamo che regalerà l’eleganza, il sentimento e la genialità della sua musica suonando un magnifico pianoforte di ‘Griffa e figli’, l’artista si esibirà alle 17.30. Subito dopo Ricci ci coccolerà con le sue ottime specialità: la presenza di Ricci significa portare il made in Italy anche a tavola”.

La bellezza è il fil rouge che unisce ‘Silvia Incontra’ Milano. “Perché – osserva la manager milanese – la bellezza non è uno stato ma un sentimento. Ne abbiamo tanto bisogno in questo momento e vogliamo regalarlo ai molti ospiti e alla community che ci verranno a trovare. Un sentimento che nasce dalle emozioni e le emozioni si percepiscono con i sensi. Sabato 3 dicembre le atmosfere le avvertiremo completamente con gli occhi, l’olfatto, il tatto, l’udito e il gusto”, conclude Silvia Berri.

Al ‘Silvia Incontra’ di Milano parteciperanno 36 aziende.

Questi i brand presenti։

BOTTEGA DA RE – LUCA MARCHINI; BEM MILANO LUXURY FRAGRANCE; CRISTINA DI MILANO; ELES NAPOLI; EGEA JEWELS; EMMA SOFIA BAGS; ERENDIRA ITALIA; FORTE4YOU; FLAVIA PALOMBO HANDMADE; FRANCESCA CUTRERA ARGENTO E PIETRE DURE; FRANCESCA GERACI HANDMADE COUTURE; IRENE DURBANO; JO.MAISON.JO COSMETICS; LA BONIN ROMA; LE COMARI SOGNATRICI; MARGHERITAB CASHMERE; MASSIMO SANTINI SHOES; MIASO UNDRESS; MISHY GREGORI; MUGHY FOR YOU; MUMUGLUM; OTTICA GRIFF; OLIO LE DONNE DEL NOTAIO; OLIVIA PERFUMERY; PAOLA FERRARO HANDMADE; PSLOVE; ROMATIKA GLAM; RODERÌ; SETTIMO CIELO; SHAMAR AMBIANCE; TELLA TELLA; TRENTA7 EM; TOOSH; 1221 DONATELLA LUCCHI; 24.25 CLOTHING; 25K GIN.