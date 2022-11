Alcuni fra i maggiori esperti di biotecnologie e biologia computazionale, insieme a sei startup biotech, saranno i protagonisti del meeting organizzato per il 26 novembre a Milano da Nucleate Italy, organizzazione no-profit gestita da studenti che facilita la formazione di nuove imprese nel settore scientifico.

L’obiettivo di Nucleate Italy è “rivoluzionare l’ecosistema biotech italiano, riunendo nello stesso luogo stakeholder, investitori, imprenditori e innovatori”.

A lanciare il “Capitolo italiano” di Nucleate è Guido Putignano, recentemente insignito del Premio Eccellenza Italiana, under 25 più influente in Italia per gli studi di Medicina e Scienze Biologiche, citato da “The Nova 111 Student list” nella lista dei principali giovani talenti mondiali.

I relatori che parteciperanno al confronto che si svolgerà dalle 14 alle 18 negli spazi di G-Gravity in via Legnone 4, sono Marco Dotto, Alfio Quarteroni, Massimiliano Mostardini, Luca Benatti, e le aziende biotecnologiche Altheia Science, NanoMuG, BiomimX® Srl, Cambridge Raman Imaging, MgShell S.r.l., enGenome.

L’organizzazione dell’iniziativa è supportata da The Future Mentorship, la più importante comunità di mentori di staminali in Italia; da Massimo Lucidi, direttore editoriale di The Map Report, che modererà la pitch competition; e, ancora, Beatrice Pavesi, Paolo Di Ciano, Edoardo Brunello, Federico Caso, Luca Drole, Nicola Marino, Emma Prevot, Elena Del Pup, Emanuele Chisari MD, Lara Camerini.

In quattro anni di attività, Nucleate ha sostenuto 107 gruppi di lavoro attraverso il programma Activator. Grazie al programma, i partecipanti hanno raccolto oltre 170 milioni di dollari di finanziamenti per sviluppare tecnologie come il sequenziamento delle proteine, la progettazione di farmaci, il microbioma e le terapie basate sull’RNA.

L’articolo Nucleate Italy: startup e biotech-esperti a confronto a Milano proviene da The Map Report.