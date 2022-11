gaffe-mostruosa-per-alfonso-signorini:-spuntano-i-nomi-per-il-prossimo-reality, caos in rete

Il conduttore Alfonso Signorini sembra aver commesso nelle ultime ore uno scivolone senza precedenti: svelati i nomi bollenti.

Il mattatore di Canale 5 colleziona picchi di share sin dal suo insediamento nel format “GF Vip”.

Precedentemente opinionista a “L’Isola dei Famosi”, e tutt’ora al timone del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini ha dimostrato negli anni il suo fiuto per i “drama” televisivi e per le bagarre mediatiche in piena regola.

Due mesi or sono ha inoltre varato la settima edizione del “GF Vip”, dopo aver trascorso un’estate intera ad arruolare i personaggi più piccanti e controversi per il suo show. Nonostante la fitta cortina di silenzio circa l’identità dei concorrenti, mantenuta per riservare alla puntata inaugurale un immancabile “effetto sorpresa”, Alfonso Signorini sembra aver già puntato a due volti noti per il “GF Vip 8”. Ecco di chi si tratta…

Alfonso Signorini beccato dal pubblico: i sospetti ricadono su Taylor e Guendalina

Durante le ultime puntate del reality, il conduttore ha introdotto nello show alcune meteore, come ad esempio la verace Guendalina Tavassi.

L’influencer romana è approdata nella casa di Cinecittà per fornire supporto morale al fratello Edoardo, new-entry nel programma. Il suo avvento è stato salutato con enorme hype da parte del pubblico, che ne ha apprezzato le gesta al “Grande Fratello 11” e, successivamente, a “L’Isola 2022”. L’esplosiva Guendalina ha scatenato il putiferio in diretta, demolendo in diretta Antonella Fiordelisi e, in seguito, anche Oriana Marzoli.

Anche l’ingresso della modella Taylor Mega ha scombinato le dinamiche nel reality, complici i flirt bollenti con Alberto De Pisis e l’amica Sofia Giaele De Donà, entrambi nel cast del programma.

Il pubblico ha formulato un’ipotesi precisa: non potendo avere nell’immediato le due starlette all’interno della Casa, Alfonso Signorini ne avrebbe anticipato la presenza al “GF Vip 8”. Un utente ha infatti cinguettato su Twitter: “Alfonso ha deciso che in ogni puntata ci svelerà una concorrente del GF Vip 8“.

Guendalina Tavassi, fedele spettatrice del format, ha rintracciato il tweet in rete e, divertita, l’ha riproposto nelle sue storie di Instagram. L’ipotesi della rete sembra quanto meno plausibile: sia Taylor che Guendalina vantano ampia esperienza televisiva, e potrebbero cogliere la palla al balzo.

Entrambe hanno le carte in regola per sfondare nel reality, e Alfonso Signorini considera certamente entrambe molto appetibili per lo show. Non ci resta che aspettare che trapelino ulteriori indiscrezioni, e goderci l’andamento dell’attuale edizione…

The post Gaffe mostruosa per Alfonso Signorini: spuntano i nomi per il prossimo reality, caos in rete appeared first on Ck12 Giornale.