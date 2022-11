Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1.Cosa resta della COP27

Il più grande successo della Conferenza Onu sul clima che si è da poco conclusa è stato il riavvicinamento Usa-Cina, una buona notizia non solo sul fronte ambientale.

2.Violente proteste nella più grande fabbrica di iPhone del mondo

Nella città cinese di Zhengzhou, secondo filmati diffusi online, centinaia di lavoratori hanno marciato contro la polizia in tenuta antisommossa.

3.Bonificare con le piante

Al via una sperimentazione nel Comune di Milano per utilizzare piante e microrganismi nelle bonifiche. La giunta ha approvato le linee guida suggerite dall’Università degli Studi di Milano Bicocca per le bonifiche tramite azioni di fito-risanamento, per restituire spazi verdi che ora non possono essere utilizzati.

4.Carabinieri e MIT insieme per le foreste italiane

L’Arma ha siglato un accordo con il Massachusetts Institute of Technology (Mit) per monitorare le foreste con il coinvolgimento del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura.

5.‘CityTree’ per ripulire l’aria delle città

Una innovativa infrastruttura di muschio capace di abbattere in modo sensibile le polveri sottili. Soluzione di arredo urbano, il dispositivo è stato testato nell’ambito del progetto europeo ‘CityTree Scaler’.

L’articolo Dalle proteste nella fabbrica di iPhone a quel che resta della COP27: 5 news della settimana proviene da The Map Report.