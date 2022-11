“Non mi parlare più!”: Sarah Altobello perde le staffe, avvertimento infuocato nella notte [VIDEO]

L’influencer Sarah Altobello prende una posizione netta: non ha alcuna intenzione di assecondare la compagna.

Tra le 6 new-entry inserite da Alfonso Signorini nel cast del “GF Vip 7” spicca la spumeggiante Sarah Altobello.

Classe ’88, parlantina sciolta e lunghi capelli castani, la soubrette ed influencer è nota ai più per la sua sbandierata somiglianza con l’ex First Lady Melania Trump. Spesso sorridente, socievole e dotata di grande autoironia, nelle ultime ore Sarah ha avuto un serrato confronto con il verace Edoardo Tavassi.

L’influencer avrebbe male interpretato alcune battute spiritose dell’ex naufrago e, sentendosi sminuita, lo avrebbe accusato di sottovalutare la sua intelligenza. Dopo un confronto chiarificatore, i rapporti tra i due sono finalmente tornati distesi. A qualche ora dal battibecco, però, la showgirl barese ha dovuto arginare le intenzioni moleste dell’amica Oriana Marzoli…

Sarah Altobello bacchetta Oriana Marzoli

L’hair-stylist Antonino Spinalbese nella casa di Cinecittà rappresenta un bocconcino ghiotto per almeno 2 compagne di avventura.

Dopo l’iniziale flirt con Ginevra Lamborghini, l’ex di Belen ha rivolto e sue attenzioni a Sofia Giaele De Donà, salvo fare poi marcia indietro in favore di Oriana Marzoli. L’esplosiva venezuelana ha catalizzato sin da subito l’attenzione dei maschi all’interno del cast, tra un allenamento in bikini e una sfuriata in spagnolo, ed è arrivata a condividere con lui il letto.

I due si sono spinti oltre, arrivando persino ad infuocati baci sotto alle coperte. Il parrucchiere sembrerebbe però esser tornato sui propri passi. Antonino avrebbe realizzato che il rapporto con Oriana sarebbe solamente un’attrazione superficiale: durante uno sfogo di nostalgia nei confronti della figlia, la risposta dell’influencer lo ha gelato.

Oriana avrebbe infatti replicato: “Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane…“. Dal canto suo, la sudamericana non ha ben accolto l’allontanamento di Antonino e, durante la notte, complice qualche bicchiere di vino, voleva tentare un nuovo approccio con lui.

Durante un confronto in zona beauty, Oriana ha manifestato a Sarah il desiderio di uscire per fumare una sigaretta, passando così a fianco dell’hair-stylist. Sarah, nel tentativo di farla desistere dall’intento, ha quindi dichiarato: “Amore, non facciamo dei passi falsi. Ti devo tenere d’occhio. Vieni qua! Non parli più con me! Non andare! Non puoi andare domani?“. Concludendo poi: “Sei intrippata! È brutto, sai?“.

Oriana irrecuperabile, lei è infossata ai massimi livelli ho la stessa paura di Sara !!! #gfvip pic.twitter.com/RFKuTOBMQj — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) November 24, 2022

Sarah Altobello riuscirà a frenare i bollenti spiriti dell’amica, nei prossimi giorni?

