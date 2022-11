world-protection-forum:-a-venezia-l’annual-summit-2022-23

Il 25 e 26 novembre Venezia ospita la quarta edizione dell’Annual Summit del World Protection Forum. Lanciata nel 2020 sotto la Presidenza dell’On. Angelo Maria Sanza, la manifestazione è nata da un’idea dei fondatori di KELONY®, brand che ha rivoluzionato il concetto della previsione e calcolo dei Rischi. È l’unico Forum che si tiene in modo permanente durante tutto l’anno in diverse città del mondo per diffondere un nuovo modo di fare impresa e di fare cultura mettendo la protezione al primo posto. L’obiettivo è mettere in contatto istituzioni, aziende e mondi scientifico, sportivo e culturale per condividere idee e metodi per la tutela dell’uomo e degli ecosistemi digitali e naturali.

Il Forum di quest’anno, organizzato in occasione delle Città in Festa con il Patrocinio del Comune della città di Venezia, promuoverà il lancio de “Gli Stati Generali della Sostenibilità” del giornalista Massimo Lucidi. Il Direttore editoriale di The Map Report sarà affiancato da Massimiliano Falcone – Ph.D, Professore e Stratega della Comunicazione per SDGs; Ezio Bonanni – Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto; Adriano Ieva – Amministratore Delegato Royal Bank of Scotland Business; Roberto Razeto – Responsabile dell’Ufficio Affari Internazionali e Ranking dell’Università IULM; Ricardo Grassi – Direttore generale e Responsabile delle Politiche Editoriali, Piattaforma dei Cittadini sul Cambiamento Climatico e un Mondo Sostenibile, Supportato dall’UNESCO.

Alla due giorni veneziana interverranno numerosi ospiti e speaker italiani e internazionali. L’Annual Summit 2022-2023 sarà ospitato da SerenDPT, società benefit che ha il proprio quartier generale presso il complesso dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca.

