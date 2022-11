top-voices-ambiente-2022-:-i-magnifici-10-“green-influencer”-italiani-secondo-linkedin

Nell’ambito delle iniziative per valorizzare l’impegno dei professionisti che si distinguono per la loro attività di divulgazione in diversi ambiti, dal lavoro alla parità di genere, LinkedIn ha stilato la lista dei “Top Voices Ambiente 2022”, le 10 voci più influenti in Italia su questioni climatiche e ambientali.

Chi può rientrare fra i selezionati?

Qualsiasi utente che venga riconosciuto dalla redazione di LinkedIn Notizie come affidabile e che sia presente attivamente sulla piattaforma, condividendo con regolarità contenuti professionalmente utili, informali e tempestivi, e che abbia creato una comunità con cui interagisce senza il fine di farsi pubblicità.

Ecco quindi la lista dei Top Voices Ambiente 2022:

– Alice Pomiato, Green Content Creator & Advisor. Sulla sua pagina Instagram “aliceful”, che ha creato per educare le persone a capire come adottare uno stile di vita più attento all’ambiente, condivide utili consigli per difendersi dal greenwashing e per adottare un’alimentazione vegana e sostenibile.

– Andrea Grieco, Head of Strategist presso AWorld, traduce in chiave social e con un linguaggio semplice studi internazionali sull’impatto ambientale e analizza le emergenze climatiche dal punto di vista umanitario. Ha fatto un ottimo lavoro di aggiornamento e spiegazioni dei punti salienti della COP27.

– Federica Brumen, esperta di packaging sostenibile per Comieco: aiuta le aziende a prevenire i rifiuti con gli imballaggi giusti. Su LinkedIn diffonde buone pratiche sull’uso della carta.

-Giuseppe “Beppe” Manno, apicoltore che ha fondato nel 2017 il progetto Apicolturaurbana.it per portare l’allevamento delle api nei contesti urbani e raccontare biodiversità, ESG e inclusione sociale partendo da un alveare.

– Mariasole Bianco, scienziata ed esperta di conservazione dell’ambiente marino, con i suoi post svela curiosità sugli oceani, sui suoi fondali e sulla fauna che li abita, con un focus specifico sulla salvaguardia del loro ecosistema.

– Nicola Lamberti, divulgatore ambientale & Sustainability Content Creator. Si concentra sugli effetti del riscaldamento globale e sui rischi legati allo spreco dell’acqua. Il comune denominatore dei suoi post è l’approfondimento di tematiche legate alla protezione della natura.

– Omar Di Felice, atleta. Organizza spedizioni in bicicletta osservando e testimoniando su LinkedIn gli effetti del cambiamento climatico ai Poli. La sua prossima tappa sarà l’Antartide. Tra il 2021 e il 2022 ha fatto invece il giro del mondo artico in bicicletta: una pedalata di 4mila chilometri, dalla Russia all’Alaska.

– Ottavia Belli, fondatrice e CEO della startup Sfusitalia, ha come obiettivo il raggiungimento di un mondo ‘zero waste’ (zero spazzatura). La sua battaglia contro i prodotti usa e getta, dalla plastica alla carta, intende sensibilizzare sulla scelta di opzioni sfuse nei negozi.

– Silvia Gambi, giornalista e podcaster di Prato,il distretto tessile più grande in Europa, è un’esperta di moda sostenibile, che racconta sotto ogni punto di vista: dai materiali alle scelte dei brand fino ai tessuti del futuro.

– Tommaso Perrone, giornalista e direttore di LifeGate, parla di sostenibilità e riscaldamento globale. Su LinkedIn condivide notizie di politica ambientale e approfondisce i nuovi stili di vita sostenibile.

