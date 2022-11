“suora-per-una-settimana”:-bufera-a-canale-5,-dopo-il-convento-l’ammissione-[video]

Dopo i recenti rumors su suore, conventi e abbandono dei voti, scoppia un altro caso a Canale 5, stavolta dentro al GF.

A partire dallo scorso weekend, il tema delle suore e dell’abbandono della vita monastica tiene banco in rete.

Galeotta fu l’ospitata di Cristina Scuccia nel salottino di Silvia Toffanin. L’ex ecclesiastica ha abbandonato la tonaca dopo molti anni di fedeltà all’ordine delle Orsoline, e ha raccontato il suo cambiamento di vita agli spettatori di “Verissimo”.

Dopo una florida carriera musicale, che l’ha vista calcare importanti palchi internazionali, e stringere collaborazioni prestigiose, l’ex suora ha scelto di condurre una vita in abiti laici. Pur senza rinnegare il suo passato tra le mura di un convento, Cristina Scuccia è pronta a voltare pagina, archiviando i suoi trascorsi monastici.

Un po’ come quanto dichiarato scherzosamente da Sofia Giaele De Donà all’interno della casa di Cinecittà…

Sacro e profano a Canale 5: anche al GF si scherza sulla castità

L’ereditiera del reality ha compiuto sinora un percorso piuttosto tortuoso all’interno del format.

Sofia Giaele De Donà deve la sua notorietà alla partecipazione al format “Ti spedisco in convento“, in cui una squadra di agguerrite suore si ripromettono di impartire ordine e rigore ad una squadra di ragazze ribelli.

Al termine dell’esperienza televisiva, Sofia Giaele De Donà ha puntato il mirino su un futuro a 5 stelle, implementando la sua presenza sui social e proponendosi come influencer. Il matrimonio con il facoltoso imprenditore Bradford Beck ha coronato la sua brama di lusso, e il rapporto tra i due solleva non poche polemiche.

Sofia Giaele De Donà ha infatti dipinto il proprio legame col marito come un “matrimonio aperto” e, in virtù di questo, si è lasciata andare ad una complicità ambigua con Antonino Spinalbese. Dopo una lettera del marito, che la invitava a mantenere atteggiamenti più sobri, la gieffina è tornata sui propri passi, cedendo l’hair-stylist all’influencer Oriana Marzoli.

Nelle ultime ore, e dopo interminabili litigi e confronti in casa, Sofia Giaele De Donà ha decretato la fine della sua parentesi da “good girl“. Come riferito a Nikita Pelizon, Luciano Punzo e Sarah Altobello: “Ho fatto suor Giaele per una settimana, è stato stancante!“. La giovane veneta ha poi sventolato una gamba calzata in uno stivale sopra al ginocchio: “I’m back!“, ha sentenziato.

Nikita: Dopo suo padre ha avuto il mood santa e moglie. Adesso sta tornando la Giaele che conosciamo

Giaele: Ho fatto Suor Giaele per una settimana, è stato stancante 💎 I’M BACK 💎#GFvippic.twitter.com/E72XY42MWT — Paola. (@Iperborea_) November 23, 2022

Su Canale 5 sacro e profano sembrano il trend dell’inverno… Cosa aspettarsi dal repentino cambio di rotta di Sofia Giaele?

The post “Suora per una settimana”: bufera a Canale 5, dopo il convento l’ammissione [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.