Mapic 2022: a Cannes per parlare di sostenibilità del Retail Real Estate

Si svolgerà al Palais des Festivals di Cannes dal 29 Novembre al 1° dicembre l’edizione 2022 di Mapic, la fiera internazionale di riferimento per l’industria del Retail Real Estate. Tema centrale di quest’anno è “People, Planet, Profit: Navigating retail towards a more ‘human’ world”, con un focus sulla sostenibilità, i nuovi modelli di business più flessibili ed il nuovo volto, più “umano”, del settore retail con l’individuo, i suoi bisogni, e nuovi comportamenti al centro dei dibattiti.

La manifestazione, che annovera anche The Map Report fra i media partner, vede ancora una volta una nutrita presenza italiana. Sono infatti attesi circa 650 delegati (seconda comunità in ordine di presenze), con tutti i principali players rappresentati: IGD, Svicom, Realia, Rustioni & Partners, Dils, Scalo Milano, Arcus Real Estate, oltre alla consueta presenza del Padiglione Italia patrocinato da Italian Trade Agency con il supporto del CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) e Confimprese, Si preannuncia numerosa anche la presenza dei brand italiani alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo.

Durante le tre giornate di Mapic 2022, verranno analizzate le trasformazioni in corso nel mercato immobiliare, ed in particolare i nuovi fondamentali che guidano le scelte del consumatore e i modelli di business emergenti. Il fil rouge sarà la sostenibilità, tema cruciale anche per questo settore.

Fra le sessioni in programma, si segnala il Keynote dell’antropologo e Strategic Advisor di Envirosell Global Paco Underhill, autore del best seller “Why we buy: the science of shopping”, e il panel “Green means go: Accelerating environmental transition for retail destinations” con Antoine Frey, Chairman & CEO, Frey e Elisabeth Laville, fondatrice di Utopies.

Fra le principali novità di Mapic 2022 c’è la votazione aperta al pubblico per le sessioni Retail, Food e Leisure – il Mapic 2022 Pitching Contest. L’azienda o il progetto più votato riceverà il premio “People’s Choice” durante la cerimonia di premiazione dei MAPIC Awards & Gala Dinner di mercoledì 30 novembre.

