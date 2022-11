francesca-fagnani-affila-le-unghie,-la-domanda-scomoda-gela-lo-studio:-“sono-impreparata”

La conduttrice Francesca Fagnani riceve un ospite di eccezione nel suo salottino RAI: l’intervista assume sfumature tragicomiche.

Durante l’ultima puntata di “Belve”, Francesca Fagnani ha accolto nel suo parterre l’amata cantante Noemi.

La conduttrice ha ripercorso la carriera di Noemi sin dai suoi esordi: pochi sanno infatti che la cantante ha esordito nel lontano 1983, come controfigura nello spot di una nota marca di pannolini per bimbi.

In un testa a testa denso di ironia e provocazioni, Francesca Fagnani ha guidato Noemi sino ai momenti più complicati della sua carriera e della sua vita privata, arrivando a rispolverare persino un incidente diplomatico del passato.

Francesca Fagnani stuzzica Noemi: la replica fa sorridere il pubblico

Dopo aver scherzato sul recente fraintendimento popolare, che vedeva Noemi al fianco di Francesco Totti a causa dell’omonimia con l’attuale compagna del calciatore, Francesca Fagnani si è addentrata in terreni più spinosi.

Noemi ha infatti svelato il suo complicato rapporto con la notorietà e con il padre, che per anni ha svolto il ruolo di manager della cantante. Ha infine scelto di destituirlo dal compito, spiegando: “Senza dubbio delle cose non sono andate bene, ma non volevo che lui si sentisse responsabile. Tante volte uno mette il cavallo dove vuole il padrone, ero io che gli avevo dato troppe responsabilità…”.

La cantante ha in seguito argomentato: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita sola, il mio grande consigliere era stato lui, per un paio di anni non sono riuscita ad avere un dialogo con il mio papà e la mia famiglia, non c’era modo di capirsi… Ora che ho recuperato percezione di quella che sono io nel mondo, quando ci vediamo, lo vedo che è contento!“.

Francesca Fagnani ha indugiato poi sul tema della bulimia, scheletro nell’armadio della performer nata da X-Factor. Noemi ha dipanato con onestà i suoi trascorsi adolescenziali, rispolverando poi l’episodio di bodyshaming occorso dopo la sua partecipazione a Sanremo 2018. La cantante, al tempo in florida forma fisica, era stata paragonata a Michelle Hunziker, che in tale circostanza indossava un abito molto simile. “Oggi, si parla molto di bodyshaming. Nel 2018 non era di moda. Quando io e Michelle abbiamo indossato un vestito simile hanno cominciato a prendermi in giro. ‘Quando lo ordini su Wish e quando ti arriva‘. Non è stato un bel momento, lì ho sentito di aver toccato il fondo, di non essere dove volevo stare. Quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa…“.

Praticamente la Fagnani ha gestito l’intervista a @noemiofficial come il maestro che prova a trattare il suo alunno preferito come tutti gli altri ma non ci riesce perché ci tiene troppo.

In effetti, come darle torto 🧡#Belve pic.twitter.com/f2Ui95azdY — Antimo Mallardo (@Antimo_Mallardo) November 23, 2022

La conduttrice ha infine sdrammatizzato: “Noemi, mi racconta una bella belvata?“. Noemi ha replicato: “Eh… Mi coglie totalmente impreparata…“. Gli utenti in rete hanno scherzato sulla sua incertezza, pubblicando su Twitter un intervento della cantante durante un concerto nei confronti di un bimbo birichino…

“Noemi, mi dice una bella belvata?”

“Eh, mi coglie totalmente impreparata!”

Tranquilla Noemi, ti rifocilliamo la memoria noi:#Belve pic.twitter.com/1NmxQq9oDK — Matteo (@ehsisonomatteo) November 22, 2022

