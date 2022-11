Antonella Fiordelisi non si smentisce, fucilata alle spalle nella notte: “È pessima!” [VIDEO]

Antonella Fiordelisi di nuovo nella bufera: il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon infiamma il pubblico.

La concorrente salernitana finisce nel mirino del fandom #nikiters: durante un momento di privacy con il fidanzato ed Edoardo Tavassi si lascia andare ad un comportamento inequivocabile.

La settima edizione del “GF Vip” può vantare diverse protagoniste di tutto rispetto: tra esse spicca sicuramente anche Antonella Fordelisi, ex spadaccina e reginetta dei social.

Il suo rapporto travagliato con Edoardo Donnamaria ha diviso pubblico, opinioniste e coinquilini nella casa di Cinecittà. Spesso Antonella è stata infatti tacciata di approfittare dell’infatuazione del fidanzato per imporgli le sue bizze.

L’ingresso nello show di Micol Incorvaia, inoltre, ha indispettito non poco l’influencer, portandola a molteplici sfuriate, ed altrettanti crolli emotivi. Dopo alcune settimane di tensione, le due sembrano aver accettato la reciproca presenza, issando finalmente una temporanea bandiera bianca.

Nei confronti di Nikita Pelizon, invece, Antonella Fiordelisi serba un comportamento talvolta indecifrabile. Nonostante l’apparente rapporto di cortese convivenza, nelle ultime ore Antonella ha sbeffeggiato la compagna alle spalle, arrivando pure a scimmiottare il suo accento.

Antonella Fiordelisi spara a zero: i fan di Nikita non perdonano

L’indice di gradimento di Antonella è parecchio mutevole, e quest’ultima marachella rischia di costarle carissima. I fan di Nikita hanno infatti beccato l’influencer durante una conversazione a tre con il volto di “Forum” ed Edoardo Tavassi, mentre analizzavano il resto del cast appollaiati sul letto della camera.

Antonella Fiordelisi ha rievocato con i compagni un episodio di qualche giorno prima: “Ragazzi, mi state a sentire? Qualche giorno fa mi si avvicina (Nikita, n.d.r.) e mi chiede: ‘Anto, hai degli sbalzi d’umore? Mah… Io sono convinta che pensi al tuo ex…’. È venuta vicino a me, l’altro ieri mattina. E io le ho detto: ‘No, ma anche no. Ho sempre avuto sbalzi di umore da quando sono entrata qua, è un modo di fare mio’.“

L’influencer ha poi proseguito: “Io l’ho vista come una provocazione, perché io quando provoco si vede tale e quale che provoco… Ci sono altre persone che sono più furbe, e usano questo metodo. Perché, che senso ha che mi chiedi: “Ma sei sicuuuura?“, ha concluso, imitando la voce di Nikita Pelizon. Edoardo Tavassi, in compenso, ha difeso la compagna, definendola naif e molto spirituale. Antonella, però, ha continuato a sostenere con convinzione la sua versione dei fatti:

“Poi si chiede perché mezza casa la odia“, commenta un utente. Un altro rincara la dose: “È pessima!“.

Nikita Pelizon è stata a lungo oggetto di illazioni da parte dei compagni: la triestina sfoggia spesso un accento anglosassone, e alcuni suoi comportamenti risultano tutt’ora criptici agli occhi degli inquilini. Voi che ne pensate?

