“sei-ridicolo!”:-rissa-allucinante-al-gf-vip,-volano-stracci-durante-il-confronto

Confronto incendiario al GF Vip: dopo le recenti discussioni, scatta la guerra aperta tra i due concorrenti del reality.

Il format di Canale 5 ha ridotto la frequenza degli appuntamenti in prima serata, passato dalla duplice diretta del lunedì e del giovedì ad un solo prime time ad inizio settimana.

I concorrenti nel cast iniziano ad accusare lo stress per la lunga permanenza nella casa di Cinecittà, e anche le amicizie più longeve minacciano di sgretolarsi sotto agli occhi del pubblico.

È quanto accaduto a Daniele Dal Moro e ad Edoardo Donnamaria, solitamente complici e solidali l’uno con l’altro. Un confessionale ha gettato profonda discordia tra i due giovani, coinvolgendo immancabilmente anche Antonella Fiordelisi…

GF Vip 7: si rompe l’equilibrio tra Edoardo e Daniele

Nei giorni passati Daniele Dal Moro aveva cercato di appianare le divergenze tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, reduci da pesanti scambi di invettive. Il giovane veneto ha altresì ammesso di aver compiuto un confessionale-sfogo, in cui dichiarava di nutrire delle perplessità sulla coppia composta da Edoardo e Antonella, al pari della new-entry Micol.

La spadaccina salernitana ha avuto la possibilità di visionare tale confessionale durante il prime time del programma, e la sua reazione non si è rivelata delle più diplomatiche. Antonella ha infatti accusato Daniele di doppiogiochismo, nonché di averla accoltellata alle spalle.

Daniele Dal Moro ha quindi argomentato, spiegando di aver solamente palesato il suo punto di vista sulla coppia. Secondo l’ex tronista, Edoardo sarebbe maggiormente coinvolto nel rapporto, a differenza di Antonella, meno trasparente e più propensa alla strategia.

Edoardo Donnamaria ha evitato accuratamente di prendere posizione durante la diretta, provocando la reazione furibonda dell’amico durante un fuorionda. Daniele Dal Moro l’ha infatti accusato: “Perché non parli delle ore in cui ti ho parlato, in cui ti ho dato solo consigli? Di quello non ne parli mai, però! Sei ridicolo come amico, te lo dico! A me dispiace solo per quello!“.

E ancora: “A te interessava in quel momento lì spalleggiare la tua compagna, che va benissimo! Però, ricordati che nella vita ci sono anche gli amici. Se te gli amici li prendi solo quando ti servono… Perché tu sai come mi sono sempre comportato io, e tra l’altro credo, perché altrimenti vuol dire che non mi conosci, che sai che in due mesi io mi sono sempre comportato come una persona sincera. Ho tanti difetti, ma sono sincero!“.

Aria di frattura definitiva, tra i due?

