oriana-marzoli-sbeffeggiata-in-diretta,-il-video-la-inchioda:-“lo-ha-fatto-anche-lei”

L’influencer Oriana Marzoli demolita in diretta televisiva: la rissa del passato, però, la fa passare da vittima a carnefice.

L’esplosiva venezuelana Oriana Marzoli ha decisamente animato le dinamiche in casa “GF Vip 7”.

Dopo aver recentemente compiuto il suo ingresso nel reality, l’influencer sudamericana ha seminato il caos tra le mura di Cinecittà, alienandosi le simpatie di molti compagni di avventura.

Tra i principali detrattori spicca Edoardo Tavassi che, durante l’ultima puntata, non le ha risparmiato critiche feroci, spalleggiato anche da Micol Incorvaia. L’ex naufrago ha persino offerto al pubblico un’imitazione derisoria del suo accento spagnolo, attirando su Oriana l’ilarità del pubblico. La sensuale gieffina ha accusato il colpo, comparendo persino in lacrime al termine della puntata. Un episodio del passato, però, torna a tormentarla: Oriana avrebbe perpetrato lo stesso accanimento nei confronti della star del Bagaglino Valeri Marini…

Oriana Marzoli beccata in video: a Supervivientes ha deriso la soubrette italiana

Veterana di molti reality in salsa spagnola, Oriana Marzoli è un volto conosciutissimo di Telecinco, ammiraglia parallela alla nostrana Canale 5.

L’influencer ha infatti partecipato a “Muyeres y Hombres“, programma copia carbone di “Uomini e Donne“, per poi approdare nel 2014 a “Supervivientes“, versione spagnola de “L’Isola dei Famosi“. Oriana Marzoli ha presenziato anche all’edizione del 2017 del survival-game, in cui ha incontrato l’ex tronista Ivan Gonzalez. Tra i due sarebbe sbocciata la passione, ma la relazione è naufragata in breve tempo.

Ivan Gonzalez, in un intreccio degno della migliore soap-opera, ha incontrato Valeria Marini durante la sua partecipazione a “Temptation Island”, dando adito ad un breve flirt, che l’aveva portata alla rottura con l’allora fidanzato Patrick Baldassarri. Oriana e Valeria, infine, si sono affrontate nel 2021 nel parterre di “Supervivientes”, originando un siparietto trash scolpito tutt’ora negli annali delle TV spagnole.

Oriana Marzoli in tale occasione ha accusato la showgirl di avere un problema con le donne, apostrofandola poi con ostentato accento italiano: “Hai finto di non conoscermi, ma sai chi sono!”. Valeria Marini aveva quindi replicato: “Sei l’ex di Ivan, me l’han dicho ieri…“. La risposta in lingua ibrida aveva agevolato lo sfottò di Oriana Marzoli: “Sì… Tu, tesoro, sì…“.

Oriana si lamenta di Edoardo che imita il suo accento spagnolo. Ma quando lei imitava l’accento italiano della Marini? #GFVip pic.twitter.com/nzMg2dOju0 — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 21, 2022

Sebbene le recenti lacrime di Oriana abbiano mosso a compassione molti utenti in rete, altri le rinfacciano di recitare il ruolo della vittima. L’influencer ha infatti agito in passato esattamente come Edoardo Tavassi, infliggendo un’identica umiliazione pubblica a Valeria Marini… Voi che ne pensate?

