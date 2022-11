Quest’anno si celebra il 75esimo anniversario dell’apertura delle relazioni bilaterali tra Italia e Canada. Per l’occasione, il MEET Digital Culture Center di Milano insieme all’Ambasciata del Canada e al National Film Board (NFB), propone fino a Natale una selezione speciale di video VR interattivi di autori canadesi fortemente impegnati su temi sociali e ambientali.

Leader canadese nell’innovazione della realtà virtuale, National Film Board of Canada produce esperienze interattive e immersive che escono dai confini della narrazione cinematografica.

L’evento inaugurale della speciale rassegna del MEET si terrà nella sua sede milanese di Viale Vittorio Veneto 2 giovedì 24 novembre alle ore 18.30 e prevede gli interventi in presenza di Cecilia Ramirez, Direttrice del National Film Board, dall’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Ann Golberg e Vittoria Beria, Head of International Affairs del Comune di Milano. Piatto forte della giornata è il Meet the Media Guru con Miri Chekhanovich e Édith Jorisch, registe di Plastisapiens. “un’esperienza meditativa di realtà virtuale che ci permette di considerare questo mondo con curiosità, giocosità e persino senso di meraviglia. Radicata nella ricerca scientifica moderna, la narrazione lascia lentamente il posto a un’opera speculativa di eco-fiction bella e ironica, un viaggio nel tempo, nell’evoluzione e in futuri immaginari. Interagendo con gli organismi che ci circondano e osservando poi come i nostri sé virtuali e organici si fondono con la plastica, l’esperienza crea uno spazio sicuro per entrare in empatia con un materiale che ci accomuna tutti”.

L’evento è in lingua inglese con ingresso completamente libero, previa registrazione

L’articolo Meet the Media Guru: Miri Chekhanovich e Édith Jorisch inaugurano video-selezione VR canadese proviene da The Map Report.