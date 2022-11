“il-fondo-del-barile”:-alfonso-signorini-sotto-accusa,-il-teatrino-scandalizza-il-web

Il conduttore Alfonso Signorini deve fronteggiare l’ennesima polemica dopo la scelta degli autori.

Durante l’ultimo prime time del programma il mattatore di Mediaset ha pianificato una sorpresa a beneficio di un giovane Vippone. L’improvvisata, però, ha completamente diviso il mondo dei social.

Le puntate del “GF Vip 7” sono state recentemente ridotte, passando dall’appuntamento bisettimanale del lunedì e del giovedì ad un’unica diretta ad inizio settimana. Alfonso Signorini ed il suo staff autoriale hanno perciò goduto di ampio spazio di manovra per arricchire l’ultimo prime time del programma, pianificando una sorpresa sconvolgente per uno dei concorrenti nel cast.

Si tratta del TikToker George Ciupilan, reduce da pesanti vicissitudini familiari e da un recente percorso di riscatto sui social.

Alfonso Signorini azzarda troppo, il blocco su George Ciupilan divide gli spettatori

Alfonso Signorini ha dedicato un blocco di trasmissione al ventiduenne George Ciupilan, fenomeno di TikTok e schivo concorrente nel reality per antonomasia.

Dopo una problematica infanzia in Romania in compagnia del padre, e successivamente della nonna materna, George Ciupilan è stato prelevato dalla madre Marilena, che l’ha condotto in Italia per offrirgli la possibilità di un futuro migliore.

Nelle scorse puntate il TikToker aveva affrontato la madre, muovendosi a commozione nel rievocare i ricordi del passato. Il conduttore del format, però, ha ravvisato in George un blocco emotivo irrisolto: il rapporto con il padre, assente da molti anni dalla vita del gieffino.

Alfonso Signorini ha così spedito una troupe del “GF Vip 7” in Romania, sguinzagliando cameramen ed autori alla ricerca del padre, e rintracciandolo poi in un paesino di campagna. L’uomo ha registrato un breve video per George, tendendogli infine una appiglio per riallacciare i rapporti.

Se George, comprensibilmente, ha mostrato visibile commozione di fronte alle parole del padre, dichiarandosi disponibile ad un futuro confronto, il plauso sfegatato del conduttore ha spaccato il web. Molti utenti ritengono infatti che Alfonso Signorini abbia eccessivamente forzato la mano, sottoponendo il giovane TikToker ad una pressione deleteria. Ecco qualche esempio:

Un padre alcolizzato, violento, anaffettivo. In quale cazzo di universo parallelo si può pensare che un suo videomessaggio (manco voluto da lui che evidentemente continua a sbattersene) sia una buona idea. Il fondo del barile, davvero. #gfvip — Isabella Benanti (@isabenanti) November 21, 2022

E ancora:

esatto, non era affatto obbligatorio per george perdonare il padre. È semplicemente uno show trash e non so perché si ostinano a voler affrontare temi importanti quando non sanno farlo — luca 🐈 (@lucanistico) November 21, 2022

Sebbene il reality riservi spesso momenti di confronto familiare, vox populi ha decretato l’ingerenza degli autori eccessiva e cinica… Voi che ne pensate?

