Egitto, un nuovo parco eolico da 11 miliardi di dollari: sarà uno dei più grandi al mondo

10 gigawatt di potenza, circa un quinto di tutte le energie rinnovabili del Regno Unito. Inizierà nel 2024, in Egitto, la costruzione di uno dei parchi eolici più grandi del mondo, potenzialmente in grado di fornire elettricità all’Europa e all’Arabia Saudita.

Un progetto da 11 miliardi di dollari, che sarà realizzato da un consorzio che comprende il gruppo Abu Dhabi Future Energy Co., noto anche come Masdar, che sta già lavorando a un impianto produttore di idrogeno verde, e il gruppo Infinity Power Holdings, che mira a triplicare la sua capacità produttiva in Africa entro il 2025.

Il consorzio finirà di costruire l’impianto onshore da 10 gigawatt entro il 2030, secondo quanto ha affermato Mohamed Mansour, presidente di Infinity Power.

Nel corso di un’intervista alla COP27, a Sharm el-Sheikh, Mansour ha inoltre fatto sapere che l’energia prodotta verrà acquistata dal governo egiziano e potrebbe essere esportata, in parte, in Europa, Arabia Saudita, Sudan e Libia.

Ancora da definire il terreno sul quale sorgerà il parco. Le aziende stanno esaminando due località nel deserto occidentale dell’Egitto, una vicino alla città di Minya e l’altra ad Assuan, entrambi siti in cui la velocità del vento può raggiungere i 10 metri al secondo, stando a quanto dichiarato da Mansour.

