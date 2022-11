silvia-toffanin-scatenata,-caos-in-diretta:-“ma-chi-ci-crede?”-[video]

La conduttrice Silvia Toffanin approfitta dell’ospitata prestigiosa per lanciare una frecciatina incendiaria alla nota showgirl.

Come in ogni weekend, la giovane mattatrice Silvia Toffanin ha guadagnato il parterre dello studio Mediaset di “Verissimo”, annunciando l’arrivo di ospiti celebri nel corso della puntata.

Tra gli altri, Elisabetta Gregoraci, Cristina Scuccia, Lorella Cuccarini e la neo-opinionista del “GF Vip” Orietta Berti. Proprio con quest’ultima Silvia Toffanin ha indagato circa la sua esperienza nel reality, concedendosi anche una disgressione sulla controversa showgirl Pamela Prati…

Silvia Toffanin incalza Orietta Berti, scatta la frecciatina velenosa

La conduttrice ha dedicato un intero blocco di puntata alla fulva cantante, corteggiata a lungo da Alfonso Signorini in persona per presenziare al programma di Canale 5. Orietta Berti negli anni si è reiventata, approdando anche alle hit dance e alle collaborazioni con famosi rapper nostrani.

Dopo aver visionato una clip dei suoi momenti più iconici nel programma, Silvia Toffanin ha indagato sull’opinione di Orietta in merito allo strombazzato “Caltagirone-gate“. La cantante ha replicato: “Guarda… Pamela mi ha raccontato tutta la sua storia. Io col cuore le posso essere vicina, ma con la mente no, perché è una storia così inverosimile, io non ci posso credere… Ma forse è un’idea che mi sono fatta io…“. La conduttrice ha quindi ribattuto ridendo: “Ma nemmeno io ci credo, Orietta! Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché, più o meno…“.

L’usignolo di Cavriago ha quindi chiosato: “Non lo so… Non mi pronuncio. Questo lo capirà il pubblico, lo deciderà il pubblico… Perché il pubblico non è mica scemo…“.

“Ma nemmeno io ci credo, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno” MIO DIO SILVIA ON FIRE CONTRO PAMELA PRATI 🔥 #verissimo #gfvip pic.twitter.com/iR8MlIpudm — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 20, 2022

Orietta Berti ha infine affrontato il tema delle critiche, inevitabili per ogni personaggio mediaticamente esposto. La cantante ha risposto con semplicità, chiarendo di affrontare il suo ruolo di opinionista con serietà e onestà intellettuale, e di aver ottenuto riscontri positivi, dopo l’impatto iniziale col programma.

Nonostante la recente esperienza di Pamela Prati al “GF Vip 7” ne abbia riabilitato l’immagine, le dichiarazioni di Silvia Toffanin e Orietta Berti potrebbero rinfocolare le polemiche sulla soubrette. Del resto, la celebre diva del Bagaglino aveva abbandonato lo studio di “Verissimo” nel bel mezzo del “Caltagirone-gate”, suscitando la replica piccata della conduttrice. Seguiremo con interesse gli sviluppi della vicenda…

The post Silvia Toffanin scatenata, caos in diretta: “Ma chi ci crede?” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.