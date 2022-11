Edoardo Tavassi punto sul vivo, arriva la replica scocciata: “È una supercazzola!” [VIDEO]

Il verace Edoardo Tavassi attraversa un momento di impasse al GF Vip: lo scambio di frecciatine minaccia il suo percorso.

Edoardo Tavassi ha recentemente compiuto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, assieme alle new-entry Luca Onestini, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello.

L’esplosivo fratello di Guendalina Tavassi ha ricevuto un’accoglienza entusiastica dai compagni di avventura, legandosi in modo particolare alla bionda Micol. Al contrario, ha ben presto chiarito la sua antipatia per l’ex spadaccina Antonella Fiordelisi, e negli ultimi giorni ha riservato frecciatine caustiche anche allo schivo George Ciupilan.

Edoardo Tavassi alle strette: Nikita Pelizon lo bacchetta severamente

Edoardo Tavassi ha ultimamente lanciato battutine apparentemente goliardiche a Luciano Punzo e George Ciupilan. Quest’ultimo ha costruito fin dai primi giorni un rapporto preferenziale con la modella Nikita Pelizon, solitamente protettiva nei confronti del suo pupillo.

Durante un momento di condivisione a tavola, i Vipponi stavano disquisendo circa le rispettive età anagrafiche, e l’influencer ha stuzzicato: “Secondo me Edoardo è invidioso della pelle di George, ammettilo!“. Edoardo Tavassi l’aveva infatti apostrofato, dipingendolo scherzosamente come un “dodicenne”. La replica non si è fatta attendere: “Io ho la pelle più bella della sua, e ho 38 anni. E vabbè, questo è un dettaglio… Ha la faccia da ragazzino!“. Nikita Pelizon lo ha quindi rimbeccato: “E questa è una supercazzola!“.

Adoro Nikita

George cercava di dire che anche lui è over 30 e Tavassi gli dà del dodicenne e Nikita:”Secondo me Tavassi è invidioso della pelle di George”

Tavassi:”Ho la pelle più bella della sua e ho 38 anni”

Nikita:”e questa è una supercazzola”#gfvippic.twitter.com/nkZg4lqynU — DicBar + MenajerimiAra stan account ✨ (@archierenauxde1) November 20, 2022

Nelle ultime ore Micol Incorvaia ha suggerito maggiore moderazione al compagno di avventura, mettendolo in guardia da potenziali accuse di bullismo. In effetti, le frecciatine di Edoardo Tavassi ai danni di Nikita, Luciano e George stanno seminando il caos in rete, e molti utenti ne chiedono l’espulsione.

Il Vippone, dal canto suo, sembra aver fiutato il pericolo nell’aria, e ha tempestivamente chiesto un consulto con gli autori in confessionale. I fan del programma sono ormai schierati, e come ben sappiamo è il pubblico a decretare la sorte dei protagonisti. La perdita di consensi di Edoardo Tavassi può rivelarsi deleteria, durante un futuro televoto? Lo scopriremo in sede di prime time…

The post Edoardo Tavassi punto sul vivo, arriva la replica scocciata: “È una supercazzola!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.