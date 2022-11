“È allucinante!”: Nikita Pelizon spara a zero, li affossa prima della diretta [VIDEO]

La modella Nikita Pelizon si confida con Luciano Punzo: il gioco nel weekend ha seminato zizzania nel gruppo.

Durante lo scorso weekend la produzione del “GF Vip 7” ha proposto all’intero cast di cimentarsi in un‘attività di gruppo ludica, allo scopo di alleggerire la noia domenicale e i lunghi giorni orfani dalla diretta del giovedì.

Il gioco proposto ha diviso i concorrenti in squadre contrapposte e, dopo aver indossato appositi occhialini deformanti, le due fazioni si sono scontrate nel “calcio distorto“. Al termine della sfida Nikita Pelizon ha riferito le proprie impressioni al modello Luciano Punzo, scagliando arco e frecce contro alcuni compagni di avventura…

Nikita Pelizon contro il gruppo: riscontro durissimo dopo il match

Durante un momento di privacy in camera da letto, Nikita Pelizon ha criticato apertamente l’eccessiva aggressività e competitività esibita da alcuni coinquilini durante la partita di “calcio distorto”.

La modella ha infatti asserito: “Nella prima partita a cui noi assistevamo, ho visto il divertirsi. Ho visto il gioco, ho visto il sorridere, ho visto il divertimento, ho visto il giocare insieme. Nella seconda partita, io mi sono anche divertita, ma è stato uno schifo. Perché sentivi proprio l’energia, che non è che stiamo giocando insieme, ma: ‘Approfitto di questo momento per tirarti i calci, per sfogarmi di tutta la rabbia e lo stress che magari ho dentro… Oppure, faccio uscire tutta la competitività che ho, perché non me ne frega niente e voglio vincere a tutti i costi!’…“.

Nikita Pelizon ha infine concluso: “Ho visto tutte queste cose qua, e ho detto: ‘Ma dove sta il divertimento? Cavolo, allucinante! È quello che mi ha dato fastidio! Mi ha fatto dire: ‘Ma chi è ‘sta gente? Ti fa dire: ‘Ma chi è la persona che è disposta a sparare su tutti pur di vincere?‘… Capisci il mio ragionamento? E allora capisci chi è venuto qua con la strategia, chi è venuto qua per usare gli altri per arrivare ai suoi obiettivi… E tutto questo gioco mi fa la nausea! Tu non sei venuto qua per migliorarti… Sei venuto qua per il tuo ego!“.

Durante le battute finali, gli spettatori hanno notato l’ingresso in scena di Antonella Fiordelisi, presumibilmente parte in causa nella filippica di Nikita Pelizon. I rapporti tra le due gieffine, del resto non sono dei migliori…

