“Beyond Green”: a Padova un convegno per andare “alle radici della vera sostenibilità”

Si svolgerà il 25 novembre, a partire dalle 14.30, presso l’auditorium del Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia il convegno “Beyond green – Alle radici della vera sostenibilità”.

Tema al centro dell’incontro – che è inserito nel programma di Padova, Treviso, Venezia, Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022, e che è organizzato dalla società di consulenza di marketing e comunicazione Sintesi Factory con il supporto di Ca’ Foscari Alumni e il patrocinio di Assindustria Venetocentro – sarà la sostenibilità applicata principalmente al mondo delle imprese. L’obiettivo degli organizzatori è quello di trasferire a una platea di imprenditori, manager, professionisti e studenti una serie di spunti e stimoli sul corretto approccio a una tematica oggi estremamente inflazionata e non sempre correttamente gestita.

Il titolo “Beyond green” vuole essere un invito alle aziende non solo ad abbracciare velocemente la transizione sostenibile ma ad andare oltre gli slogan e le attività destrutturate, definendo una visione strategica in grado di mettere in sinergia tutte le anime della sostenibilità.

Il pomeriggio sarà articolato in tre momenti:

Beyond theory: the vision

Il primo panel sarà focalizzato sugli aspetti più teorici e concettuali della sostenibilità.

Non sarà, però, un momento puramente accademico e si punterà a trasferire una visione più ampia e di insieme facilmente adattabile a tutte le realtà imprenditoriali.

Aprirà i lavori il presidente di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro che presenterà una fotografia dello stato dell’arte del mondo imprenditoriale sul fronte della sostenibilità.

Seguirà lo speech di Federico Rossi – co founder di Sintesi Factory e business unit director Sintesi Sostenibile, nonché apprezzata firma di The Map Report – che approfondirà gli aspetti più “aziendali”: dall’evoluzione dei modelli di business alla comunicazione.

Silvia Oliva – ricercatrice di Fondazione Nord Est – porterà un contributo di natura quantitativa analizzando lo scenario delle imprese venete rispetto alla sostenibilità.

Elena Semenzin – docente di chimica dell’ambiente e dei beni culturali, delegata della Rettrice

alla sostenibilità – Università Ca’ Foscari Venezia – illustrerà gli aspetti più pragmatici della sostenibilità legati alla necessità di un approccio scientifico e di misurazione.

Chiuderà la prima sessione Manuela Soccol – founder Studio Legale Soccol – con un focus sui rischi legali del greenwashing.

Beyond companies: the industry

La seconda parte sarà focalizzata sulle filiere e sull’analisi della transizione sostenibile in alcuni comparti specifici.

Verranno approfonditi i settori della chimica con l’intervento di Nausicaa Orlandi (presidente dell’ordine dei chimici e dei fisici), dell’edilizia con il contributo di Marco Mari (presidente GBC Italia) e del fashion con lo speech di Andrea Rambaldi (presidente gruppo moda, sport e calzatura Assindustria Venetocentro).

Beyond projects: the strategy

Chiude il congresso un panel dedicato alle case history di aziende che non si sono limitate a implementare azioni sporadiche sviluppando un approccio strategico strutturato.

Il panel spazierà da aziende multinazionali come Sonepar per la quale interverrà il presidente e amministratore delegato Sergio Novello, a realtà del territorio ma internazionalmente riconosciute come best practice, come Contarina (con l’intervento di Gabriella Cuccu, responsabile comunicazione e relazioni esterne) e di due tipiche PMI venete che hanno fatto della sostenibilità il fondamento del loro modello di business e della loro competitività (P3, con l’intervento del direttore tecnico Antonio Temporin e BM Tecnologie industriali, con l’intervento dell’amministratore delegato Franco Masenello). Chiuderà i lavori Alessandro Pegoraro, co founder di Sintesi Factory. Modererà il convegno Maria Grazia Marcato, business developer Sintesi Factory.

