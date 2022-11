Disastro Ballando con le Stelle | Baraonda in diretta: in fuga dallo show

Ballando con le Stelle cola a picco: nonostante le recenti polemiche, il programma di Milly Carlucci perde terreno.

La conduttrice Milly Carlucci ha recentemente affrontato un vero e proprio polverone mediatico.

L’espulsione dal programma di Enrico Montesano ha tenuto banco per molti giorni, in un vortice di dichiarazioni, smentite e precisazioni. Milly Carlucci ha deciso di mettere un punto alla vicenda, rilasciando un comunicato ufficiale in merito.

Lo scandalo targato RAI purtroppo non ha premiato a livello di ascolti, regalando a “Ballando con le Stelle” una bruciante sconfitta in termini di share…

Ballando con le Stelle non decolla: la vittoria di Mediaset è schiacciante

La storica conduttrice di “Ballando con le Stelle” ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla vicenda “Montesano”, approfittando del suo ruolo super-partes per archiviare definitivamente la questione.

Milly Carlucci ha infatti decretato: “Come direttore artistico di questo programma, chiaramente sono dispiaciuta di non vedere Enrico ed Alessandra su questa pista, perché il loro contributo artistico è un contributo importante, e hanno sempre fatto cose meravigliose. Sono poi umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico. Enrico ha detto a sua volta che si dispiace per tutto quello che è successo. Si dispiace se quello che è capitato ha offeso gli spettatori a casa, e se ne scusa con tutti. Io credo nella sua buona fede…“.

Le parole di Milly Carlucci sul caso Enrico Montesano#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/YA1BcRddju — Rai1 (@RaiUno) November 19, 2022

La pubblica ammenda della conduttrice purtroppo non ha risollevato le sorti del programma in termini di ascolti. Nonostante l’ampio eco mediatico riscosso dallo scandalo, infatti, “Ballando con le Stelle” ha registrato il 25,2% di share, totalizzando 3.817.000 spettatori. Un risultato ben distante dal successo del rivale “Tu si que vales”, campione del weekend di Mediaset, con il 28,9% di share e ben 4.012.000 spettatori attivi.

La bruciante sconfitta del format targato RAI rischia di penalizzare il futuro di “Ballando con le Stelle” nonostante la longevità del dancing-show. L’ultima puntata ha serbato nuove polemiche per la presenza in studio della giurata Selvaggia Lucarelli, reduce da un pesante lutto familiare. Dopo giorni di pesante incertezza, infatti, la madre dell’opinionista è venuta a mancare, ma Selvaggia Lucarelli ha comunque presenziato alla puntata dello show.

L’ultima edizione del talent si sta rivelando per Milly Carlucci un vero campo minato, nonostante l’entusiasmo della conduttrice e del suo staff autoriale. Arriveranno provvedimenti dai vertici di Viale Mazzini?

The post Disastro Ballando con le Stelle | Baraonda in diretta: in fuga dallo show appeared first on Ck12 Giornale.