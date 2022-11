Chi sono gli esperti in Italia  per Cancellare dal database WORL CHEK informazioni personali?

Questa guida 2023 su come cancellarsi da World Check serve per fare un po’ di chiarezza sui servizi acquistati dalle banche italiane e di tutto il mondo. Entrando subito nel vivo di come risolvere il problema … una delle prime cose da sapere che per vostro conto esistono informazioni negative presenti nel web, del tipo indagato, arrestato o notizie negative che parlano di voi. Questo potrebbe rappresentare un primo grosso ostacolo, nel caso potete contattarmi alla mia mail info@privacygarantita.it io sono Cristian Nardi esperto in reputazione finanziaria

Questa attività è stata costituita in Refinitiv. In base all’accordo, Thomson Reuters ha trasferito il suo portafoglio completo di prodotti finanziari e di rischio a Refinitiv, ad eccezione di Regulatory Intelligence, Risk Compliance Learning e Data Privacy Advisory Services. L’amministratore delegato dell’azienda David Craig ha presieduto il trasferimento da Thomson Reuters, di cui è entrato a far parte come Group Strategy Director nel 2007. [6] Il precedente ruolo di Craig, di origine britannica, era un partner della società di consulenza manageriale globale con sede negli Stati Uniti McKinsey & Company.

Nell’agosto 2019, il London Stock Exchange Group (LSEG) ha accettato di acquistare Refinitiv in una transazione di tutte le azioni valutando la società a $ 27 miliardi. [7] LSEG dovrebbe ricevere l’approvazione normativa per chiudere la transazione nel primo trimestre del 2021. [8] Alla fine ha ottenuto tale approvazione dalle autorità di regolamentazione dell’UE nel gennaio 2021. Nel marzo 2020, Refintiv ha annunciato l’acquisto della società di software come servizi Scivantage per un importo non divulgato. Refinitiv ha acquisito il software Advisor a luglio 2020 e Red Flag Group a ottobre 2020. Censura in Cina Sotto la pressione del governo cinese, Refinitiv ha censurato oltre 200 articoli di Reuters sulle proteste di Hong Kong del 2019-2020 , rimuovendoli dalla sua piattaforma Eikon per i consumatori nella Cina continentale. [13] L’azienda ha sviluppato un “filtro strategico per la Cina” per bloccare le storie politicamente sensibili dei lettori nella Cina continentale.

Operazioni

Refinitiv gestisce più di 130 [14] strumenti di dati, analisi, trading e valutazione del rischio fintech, tra cui World -Check , un database di informazioni sui rischi per la conformità alla legislazione sulla criminalità finanziaria, FXall , Eikon , il sistema di gestione dell’esecuzione REDI, Datastream per l’analisi macroeconomica , Quantitative Analytics on the Cloud, AutoAudit e Elektron Data Platform, creando 32.000 record di risk intelligence ogni mese da fonti interne e di terze parti. Un altro, il database World-Check Risk Intelligence, raccoglie informazioni da elenchi di controllo finanziari internazionali, documenti governativi e ricerche sui media per contrastare il riciclaggio di denaro . Refinitiv gestisce anche un database con più di un milioneoperazioni di fusioni e acquisizioni (M&A) che coprono oltre 40 anni, che coprono operazioni di finanza aziendale e classifiche di banche di investimento su mercati azionari, debito, prestiti, obbligazioni, finanza di progetto, offerte pubbliche iniziali (IPO), joint venture, riacquisti, private equity e municipalità obbligazioni.

Sebbene Thomson Reuters fosse un azionista di minoranza di Refinitiv, fornisce notizie e contenuti Reuters agli oltre 400.000 clienti dell’azienda in oltre 40.000 aziende in tutto il mondo, supportati da una rete di almeno 13.000 sviluppatori registrati.

Il gruppo di innovazione dell’azienda, denominato Refinitiv Labs, ha il compito di assumere un ruolo guida nell’esplorazione di nuove direzioni e nella creazione di nuove capacità, derivate da parte di Thomson Reuters Labs, inizialmente con sedi a Londra, New York, Singapore, San Francisco e Cape Town (in seguito il sito di Città del Capo è stato chiuso e il sito di San Francisco è stato spostato in un’altra parte dell’organizzazione). Consiste in funzioni di ingegneria, esperienza utente (UX)/design thinking, ricerca, scienza dei dati e gestione.

Il portale per sviluppatori di Refinitiv [15] include feed di dati, SDK e API , documentazione, codice di esempio, materiali didattici e forum di domande e risposte della community. Questi si svolgono insieme alle “giornate degli sviluppatori” nei centri regionali su argomenti tra cui l’apprendimento automatico , i servizi cloud e la legislazione pertinente come il GDPR . [ citazione necessaria ]

Refinitiv è il fornitore di World-Check , un database di persone politicamente esposte (PEP) e individui e organizzazioni a rischio elevato. Ed è anche membro della Global Coalition to Fight Financial Crime.