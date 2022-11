bufera-su-delia-duran,-la-provocazione-le-costa-carissima:-“prevedibili-e-scontati!”

Delia Duran massacrata dai social: l’attacco a Soleil Sorge non passa inosservato, è di nuovo guerra tra le due primedonne.

Il famoso triangolo amoroso del “GF Vip 6” continua a creare polemiche. Dopo mesi di calma apparente, la rivalità tra Delia Duran e Soleil Sorge sembra più viva che mai.

La penultima edizione del “GF Vip” è stata segnata dal rapporto tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran. Quest’ultima ha addirittura condiviso la Casa con l’influencer, e nonostante l’iniziale diffidenza, le due sembravano aver sepolto l’ascia di guerra.

Al termine del programma, la coppia Belli-Duran è tornata a prosperare nel mondo dei shooting fotografici, aggiornando i loro social con frequenti scatti e reels. Soleil Sorge ha invece accettato l’ingaggio di Alfonso Signorini, installandosi al timone del “GF Vip Party” a fianco di Pierpaolo Pretelli. La bionda influencer ha recentemente pubblicato un libro dal titolo “Il manuale della str*nza“, e la reazione di Delia Duran non si è fatta attendere…

Delia Duran sbeffeggia il libro di Soleil, il web contrattacca

Come un fulmine a ciel sereno, la modella venezuelana ha demolito l’iniziativa di Soleil Sorge, cinguettando su Twitter con il palese intento di colpirla.

“Giusto per stare nel tema cartoon… Sempre meglio avere la parte di “strega venezuelana” dal cuore buono come Maleficent, che prendersi la parte della str*nza (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona“.

Giusto per stare nel tema Cartoon..

Sempre meglio avere la parte di “strega Venezuelana” dal cuore buono come Maleficient, che prendersi la parte della Stronza (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona!!😂😂🤪🤪#deliaduran pic.twitter.com/YEMzFw1t3G — Delia Duran (@deliaduranoff) November 19, 2022

Soleil Sorge gode di ampio seguito sui social, e i fandom dell’influencer hanno prontamente rimbeccato la modella, accusandola persino di eseguire a comando i suggerimenti del marito.

“Questo tweet te lo ha scritto palesemente tuo “marito”, che purtroppo ancora non riesce a superarla. Siete prevedibili e scontati come il teatrino fake che avevate organizzato. Rosicate genteeeee…“, scrive un utente in calce al tweet di Delia Duran.

Un altro aggiunge: “Non ha ancora capito che non sta con lei perché la Ama ma perché, non potendo stare con una donna dalla personalità di Soleil, si deve accontentare di chi gli alimenta l’ego e scrive sotto dettatura!“.

Persino Manila Nazzaro ha preso parte al teatrino sui social, commentando a favore dell’amica: “Il tuo cuore… Povero chi non ti capisce. TVB“.

Il tuo cuore… povero chi non capisce. Tvb❤️ — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) November 19, 2022

Arriverà anche la replica dalla diretta interessata?

