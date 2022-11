Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte: succederà in diretta

Dopo il tafferuglio diplomatico a Ballando con le Stelle, vengono annunciati drastici provvedimenti.

L’ultima edizione del celebre dancing-show “Ballando con le Stelle” è stata inaugurata fin da subito da aspre polemiche e scivoloni in diretta televisiva.

Dopo la clamorosa rissa verbale che ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, la storica giudice del format ha dovuto fronteggiare le accuse di un controverso conflitto di interessi nello show.

Lorenzo Biagiarelli è infatti il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e la sua presenza nel programma è costantemente fonte di illazioni mordaci. Dopo l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, per giunta, è scoppiato l’ormai famigerato “caso Montesano“.

Il concorrente è stato congedato dal programma dopo l’acquisizione di alcuni filmati che lo ritraevano indossare una t-shirt con il logo della Decima Mas durante le prove. Un successivo post di denuncia da parte di Selvaggia Lucarelli ha compiuto il resto, dando enorme risalto alla controversa vicenda. Nonostante l’espulsione e l’immediato tam-tam mediatico, l’agente dell’attore ha fornito la sua versione dei fatti, tutelando il proprio assistito. E annuncia l’intervento degli avvocati…

Ballando con le Stelle, prosegue la diatriba tra RAI ed Enrico Montesano

La redazione del portale “Fanpage” ha contattato Settimio Colangelo, agente dell’attempato concorrente eliminato dal gioco. Il professionista ha quindi spiegato in favore di Enrico Montesano: “La cosa da dire è questa: Enrico ha sicuramente sbagliato a indossare quella maglietta, ma si tratta di una maglietta messa come tante altre.“.

L’agente ha poi aggiunto: “Durante le prove, lui è solito cambiare la maglietta quattro o cinque volte. Ha sicuramente sbagliato a indossarla ma non lo si può per questo tacciare di essere fascista. È terribile dare del fascista a Enrico per avere indossato una maglietta che può avere mille significati. Dipende con quale occhio la si vuole guardare.“. Settimio Colangelo ha inoltre spiegato: “Il borsone di Enrico è stato preparato dalla domestica, non da lui. All’interno degli studi, inoltre, non ci sono docce personali e, poiché si suda molto, Enrico porta con sé varie maglie da cambiare di volta in volta. Preciso che la maglietta è stata utilizzata esclusivamente durante le prove.“.

L’agente annuncia inoltre alla testata la volontà di coinvolgere gli avvocati nella bagarre che ha travolto come un fulmine a ciel sereno Enrico Montesano. “Ci siamo rivolti a Giorgio Assumma innanzitutto per capire se indossare una maglietta possa rappresentare motivo di espulsione. E poi per cercare di mediare affinché Enrico possa almeno parlare pubblicamente delle sue idee e chiedere scusa a chi ha pensato male. Scusarsi laddove avesse urtato la sensibilità di qualcuno. Non era sua intenzione ferire persone che hanno vissuto periodi terribili della Storia.“.

La volontà di tornare in pista

E precisa infine che Enrico Montesano avrebbe tutte le intenzioni di riprendere il suo percorso nel talent di RAI 1: “Enrico è pronto sin da subito a rientrare. Si è messo in gioco, stava andando molto bene. Il pubblico lo ammirava molto e ancora oggi, oltre ai commenti negativi, sui social ce ne sono molti positivi scritti da chi lo vorrebbe ancora in gara. Vorrebbe arrivare fino alla fine e giocarsela.“.

La prossima puntata del format potrebbe perciò aprirsi con un comunicato del tutto inaspettato: ci sono i margini per una conciliazione tardiva dopo lo scandalo televisivo in piena regola?

