pamela-prati-spalle-al-muro,-la-provocazione-colpisce-forte:-“ha-paura-di-me!”

La showgirl Pamela Prati è nuovamente sulla cresta dell’onda: i rumors la tormentano persino durante la convalescenza.

Recentemente eliminata al televoto dal reality per antonomasia, Pamela Prati sta recuperando la forma fisica dopo la conclamata positività al Covid-19.

La stella del Bagaglino si è rivelata inaspettatamente longeva nel programma, superando le aspettative di numerosi spettatori. La sua precedente esperienza nel format si era infatti conclusa con un precipitoso abbandono, dopo aver imperiosamente richiesto un taxi alla produzione del “GF Vip”.

La showgirl nelle ultime ore ha tranquillizzato i fan, condividendo gli step della sua colazione mattutina. Un’altra storia di Instagram, però, ha suscitato la replica dell’eterna amica/nemica Eliana Michelazzo sui social.

Pamela Prati ancora nella bufera: dopo i dubbi sulla storia, scatta la stoccata

La soubrette ha diffuso un video in cui filma la sua routine di benessere a base di spremuta di arance, e conseguente assunzione di Vitamina C.

Il buongiorno di Pami💓ma quanto la amooo🥺💓 sono così felice di sapere e sentire che sta molto meglio ❤️💓#pamelaprati #belprati @PamelaPrati_ pic.twitter.com/WCp8QNxLFF — pamelapratisupporter (@pamelasupporter) November 16, 2022

In un’altra storia di Instagram, Pamela Prati ha condiviso con i fan un pensiero molto gradito. Si trattava, nella fattispecie, di un romantico mazzo di fiori spedito dall’ormai famigerato spasimante Marco Bellavia. L’ex conduttore di “Bim bum bam” le ha anche dedicato le seguenti parole: “Mia cara Pamela, ti ho aspettato una vita. Non sarà certo un imprevisto a fermarci. Sono pazzo di te, Marco”. Pamela Prati ha quindi commentato: “Uomo di altri tempi, grazie davvero…”.

L’ex manager della soubrette, Eliana Michelazzo, avrebbe però espresso i propri dubbi sulla relazione al portale “Casa Pipol”: “Marco e Pamela? Ci credo, fino ad un certo punto. Secondo me è tutto troppo: le storie le puoi costruire fino a un certo punto, ma questo amore tutto insieme meh. Ma se si piacciono davvero son felice per loro, ma all’inizio un po’ di dubbio l’ho avuto, penso come tutti quanti…“.

Eliana Michelazzo ha poi avanzato un’ipotesi controversa: “Lei aveva un suo obiettivo e ci è riuscita. Lei col Grande Fratello ha fatto dei patti per far sì che io non andassi in trasmissione a fare un confronto. Lei ha paura di confrontarsi con me. Ma può una donna di 60 o 65 anni quanti ne ha, aver paura di confrontarsi con me che ne ho 43? Io le ho scritto su Instagram per parlare molto prima del Grande Fratello, ma non mi ha mai risposto.” La manager ha infine concluso: “Io non c’entro niente, tutto partiva da una persona sola, io sono una vittima. E questo lo dirò anche in tribunale. Come l’ho detto a Verissimo da Silvia Toffanin…“.

L’atteso confronto pubblico tra le due arriverà mai?

