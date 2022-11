Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cinque stelle per l’Ariete. Venere inizia un transito particolare e ora sarai in grado di fare chiarezza nel tuo cuore. Mercoledì i pianeti saranno dalla tua parte, quindi devi solo lasciarti andare in amore. Sul lavoro, non […]

Oroscopo di Paolo Fox settimanale: le stelle dal 21 al 27 novembre scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.