“Violato il regolamento”: Edoardo Tavassi trema, perché lo ha fatto? [VIDEO]

Edoardo Tavassi rischia grosso: a pochi giorni dal suo ingresso commette una grave violazione del regolamento.

Il verace fratello di Guendalina Tavassi sta decisamente mutando gli equilibri nella casa del “GF Vip 7”.

Sin dal suo ingresso all’interno del reality, Edoardo Tavassi ha apportato tra le mura dello show un’ondata di incontenibile energia. La sua precedente esperienza a “L’Isola dei Famosi” ha fruttato all’ex isolano ampia fama, soprattutto grazie al suo temperamento schietto e spontaneo.

Nonostante Edoardo sia già in pole position per un percorso vincente al “GF Vip”, nella ultime ore ha commesso un’infrazione che potrebbe compromettere la sua permanenza in Casa.

Edoardo Tavassi spiffera dettagli proibiti a Edoardo Donnamaria: incastrato dalle telecamere

Il Vippone capitolino ha recentemente preso posizione nella catfight che vedeva coinvolte Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi in contrapposizione a Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. La tensione in casa non gli ha impedito di mantenere un ottimo rapporto con i conquilini maschi, arrivando persino a concedere confidenze illecite a beneficio di Edoardo Donnamaria.

Come ben sappiamo, il “GF Vip” si compone parimenti di cuore e strategia, e i protagonisti dello show tengono bene impresso nella mente il fastoso montepremi finale. Per questo motivo il cast cerca spesso di fiutare le tendenze dei social, in modo da costruire convenienti alleanze e dinamiche.

Alle new-entry nel programma è quindi proibito riferire qualsivoglia informazione circa l’esterno, ma Edoardo Tavassi ha ampiamente contravvenuto a tale indicazione degli autori. Durante un momento di privacy con il volto di “Forum”, il gieffino ha rivelato l’indice di gradimento degli spettatori nei confronti dei concorrenti. Nel dettaglio, ha spifferato la supremazia di Nikita sui social, riferendo inoltre la perdita di consensi di Antonella Fordelisi. Last, but not least, non è riuscito a fare a meno di comunicare l’andamento della Roma nell’attuale ranking calcistico…

L’indiscrezione è ormai di dominio pubblico, e molto probabilmente la produzione del programma dovrà intervenire in merito. Edoardo Tavassi potrebbe dunque ricevere una sonora lavata di capo in confessionale, oppure, nella peggiore delle ipotesi, una sanzione in diretta durante il prossimo prime time.

Voi che ne pensate? Guai in arrivo per il beniamino del pubblico?

The post “Violato il regolamento”: Edoardo Tavassi trema, perché lo ha fatto? [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.