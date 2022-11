dai-risarcimenti-dei-paesi-ricchi-ai-paesi-poveri,-al-carbonio-record:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1. I risarcimenti dei paesi ricchi ai paesi poveri

Arriva dalla Cop27 in corso in egitto una prima bozza del cosiddetto Loss&Damage. Il documento prevede un processo in due anni, che porti a un fondo nel 2024.

2.A rischio la Carta Geologica d’Italia (Carg)

Per mancanza di finanziamenti si pone un freno alla conoscenza del suolo e del sottosuolo nazionale, indispensabile per riuscire a contenere i disastri e molto altro.

3.Carbonio a livelli record

Secondo il Global Carbon Project, nel 2022 le emissioni globali rimangono altissime, senza dare alcun segno di diminuzione.

4.Brasile, Repubblica Democratica del Congo e Indonesia insieme per tutelare le foreste

I tre paesi possiedono il 52% dei polmoni verdi tropicali ancora presenti sul pianeta.

5.Riciclare le batterie si fa sempre più importante

In un mondo che va verso l’elettrificazione, l’Unione Europea accelera sul recupero dei materiali necessari a costruire pile e batterie, materiali spesso rari e impattanti.

