Alfonso Signorini, rifiuto clamoroso: “Un secco no”, scaletta compromessa per lunedì

Palo epocale per il conduttore Alfonso Signorini: il rifiuto netto manda all’aria i suoi piani per la puntata.

Veterano del mezzo televisivo e giornalistico, Alfonso Signorini è ormai il volto storico del reality per antonomasia.

L’anchorman incoraggia infatti le dinamiche più pruriginose del format di Canale 5, seguendo al contempo la struttura del suo settimanale “Chi”.

Molto spesso piccolo schermo e stampa si alimentano vicendevolmente: Alfonso Signorini ne è ben consapevole, e riesce a far fruttare in entrambi i campi la sua granitica esperienza. Da molte settimane il conduttore segue con interesse le vicende di Sofia Giaele De Donà, l’ereditiera veneta reduce dal format: “Ti spedisco in convento”.

L’influencer ha dato adito ad un breve flirt con Antonino Spinalbese, salvo poi professare amore imperituro al marito, l’imprenditore statunitense Bradford Beck. Il loro matrimonio, ha riferito Sofia Giaele, non rispetta il vincolo della monogamia, ed eventuali relazioni extra non rappresentano certo motivo di seccature.

Alfonso Signorini contatta Bradford Beck: ecco le sue parole

Il conduttore ha recentemente condiviso in diretta con Sofia Giaele De Donà una missiva a lei indirizzata da parte del marito.

Bradford Beck ha rinnovato su carta il sentimento esclusivo per l’influencer, salvo poi invitarla ad una maggiore sobrietà nel programma. Alfonso Signorini ha quindi caldeggiato l’ipotesi di un intervento di Bradford Beck nel reality, ma l’imprenditore ha stroncato le sue speranze in tal senso.

Il milionario ha infatti concesso un’eloquente intervista a “Chi”, spiegando: “Le ho dedicato la frase ‘Ti amo più di quanto il mondo giri’. Se la amo ancora ed è ancora così? Sì, certo. Amo mia moglie… E la traduzione inglese ha un significato molto specifico e personale, tra lei e me. Lei lo sa, e io lo so… E credo che sarà sempre così.“.

Riporta ancora la testata: “Io aspetto Giaele, non vedo l’ora di rivederla. Se andrò al GF a farle una sorpresa? Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme…“. Sfuma quindi la possibilità di un faccia a faccia tra i due chiacchieratissimi coniugi, con buona pace di Alfonso Signorini.

L’imprenditore ha concluso: “È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco…“. Bradford Beck continua a rispettare il suo intento iniziale di mantenere un basso profilo, nonostante l’esposizione mediatica della moglie… Cambierà idea con il tempo? Il programma si protrarrà fino a primavera del 2023, e tante dinamiche possono ancora prendere piede nello show…

