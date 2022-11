“non-mi-puoi-ammorbare!”:-rai-al-veleno,-distrutto-davanti-alle-telecamere-[video]

L’intervista RAI prende una piega inaspettata: battibecco in punta di fioretto tra ospite e conduttrice.

La giornalista Francesca Fagnani ha recentemente inaugurato la settima edizione del suo programma “Belve”, costruito a 4 mani assieme a Irene Ghergo.

La navigata conduttrice è approdata in RAI nel 2021, dopo un battesimo del fuoco nella concorrente “NOVE”, in cui il format ha esordito nel 2018. Francesca Fagnani ha recentemente intervistato personaggi del calibro di Wanna Marchi, Nina Moric, Floriana Secondi, Vera Gemma e Rocco Siffredi, conservando intatta la sua reputazione di “belva”.

Durante l’ultima puntata del format, la padrona di casa ha reiterato la sua fama, zittendo con piglio perentorio il rapper J-Ax…

Tafferuglio in RAI: tensione alle stelle tra Francesca Fagnani e J-Ax

La giornalista ha esplorato i ricordi d’infanzia dell’ex frontman degli Articolo 31, sino ad arrivare ai suoi esordi in campo discografico.

Il rapper ha spaziato su svariati temi: dalla rivalità tra artisti, ai rapporti difficili con i genitori, passando anche attraverso l’abuso di alcol e sostanze e all’ideazione suicidaria.

Dopo aver affrontato lo scoglio del suo rapporto con l’eterno amico/rivale Fedez, Francesca Fagnani ha citato un inciso del cantante Guè Pequeno, in cui l’artista denunciava una certa ipocrisia da parte degli artisti di sinistra. La conduttrice ha quindi chiesto lumi all’ospite, chiedendogli di illustrare al pubblico le zone oscure dell’ideologia radical chic spesso diffusa nell’immaginario mainstream.

J-Ax ha quindi replicato: “Una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda…”, suscitando però la replica spazientita della conduttrice. Francesca Fagnani l’ha infatti invitato ad una pratica sintesi: “Sì, ma senza andare sui massimi sistemi…“.

Il rapper ha quindi protestato: “Quando parlo di certe cose mi interrompono sempre!“. Lapidaria la replica dell’host, che ha stroncato l’accusa in tono asciutto: “Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti. A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose!“.

La tagliente lavata di capo di Francesca Fagnani è ormai virale nel web, e conferma l’appropriatezza del nome assegnato al programma. La giornalista sta infatti godendo di una graduale impennata di share grazie al suo stile onesto e ai limiti della brutalità.

Niente sconti e nessun favoritismo: per gli ospiti di “Belve” le regole d’ingaggio ormai sono una conditio sine qua non.

The post “Non mi puoi ammorbare!”: RAI al veleno, distrutto davanti alle telecamere [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.