GF Vip scandalo | Notte a luci rosse: lo fanno sotto le coperte [VIDEO]

Scoppia la passione nella notte all’interno della casa del GF Vip: le telecamere hanno ripreso ogni cosa.

Sono trascorse alcune settimane dall’inaugurazione della settima edizione del reality di Canale 5. Alcuni Vipponi nelle ultime ore stanno dando adito a dinamiche bollenti, nonostante la manifesta presenza delle telecamere in Casa…

Parte del fascino del “GF Vip” sta nella componente imprevedibile del programma, ovvero l’evoluzione dei rapporti tra i concorrenti nell’acquario.

Da qualche giorno Alfonso Signorini ha introdotto nuova linfa nel cast, favorendo l’avvento nello show di Luca Onestini, Sarah Altobello, Micol Incorvaia, Luciano Punzo, Edoardo Tavassi ed Oriana Marzoli.

Quest’ultima ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei compagni maschi, allenandosi indoor coperta solo da un bikini, e distribuendo sorrisi ammiccanti e provocazioni apparentemente studiate. Antonino Spinalbese, in particolare, sembra gradire la compagnia dell’esplosiva influencer, e per lei ha soppiantato il suo rapporto preferenziale con Sofia Giaele De Donà. Nelle ultimissime ore i due sembrano essere approdati ad un livello superiore di intimità…

GF Vip: Antonino e Oriana beccati sotto al piumone, le illazioni si sprecano

Durante l’ultimo prime time il conduttore ha cercato di far emergere con chiarezza la nuova “ship” sorta nel programma. Ha infatti convocato in Mistery Room Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, cercando poi di risolvere la natura del loro rapporto.

L’ipotesi triangolo, al momento, sembra scongiurata. Oriana ed Antonino, infatti, hanno confessato il loro reciproco interesse, e poche ore or sono sembrano aver consumato il frutto della loro passione sotto alle telecamere.

Gli spettatori da casa hanno infatti ravvisato una strana danza di corteggiamento tra i due nei momenti immediatamente precedenti la siesta notturna. Dopo un primissimo bacio, riproposto peraltro nel prime time, i due avrebbero proseguito la loro conoscenza intima sotto alle coperte.

ODDIO ANTONINO E ORIANA SOTTO LE COPERTE CHE SI LIMONANO E ALTRO + I VERSI CHE FA ORIANA #gfvip pic.twitter.com/JeaC3qIfrC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 17, 2022

Sebbene il concetto di “amore in diretta televisiva” sia stato sdoganato sin dai tempi del primo “Grande Fratello”, grazie all’intimità tra Pietro Taricone e Cristina Plevani, alcuni utenti in rete hanno ravvisato una palese contraddizione in Antonino Spinalbese.

L’hair-stylist aveva infatti dichiarato in precedenza di non ricercare alcuna dinamica romantica e pruriginosa nello show, e di voler scoraggiare ogni pretesto per fomentare il gossip…

Lui era quello che diceva di odiare clip e gossip vari.

Invece non ha fatto altro.

Di fiore in fiore — sunset_lover (@sunsetl87942354) November 17, 2022

Appare invece evidente che il fascinoso Antonino è pur sempre sensibile al fascino femminile: lo ha dimostrato con Sofia Giaele De Donà prima, e attualmente con Oriana Marzoli… Attendiamo con ansia di conoscere gli sviluppi del caso durante il prime time del prossimo lunedì…

