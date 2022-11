Addio a Pierpaolo Pretelli | Annuncio ufficiale: “Sono pronto”

Lo showman Pierpaolo Pretelli è pronto finalmente a voltare pagina: il futuro lascia presagire sviluppi attesissimi.

L’apprezzato Pierpaolo Pretelli sta vivendo da molti mesi un periodo aureo nella sua vita. Innanzitutto, la sua partecipazione al “GF Vip 5” gli ha consentito di trovare l’amore tra le braccia dell’influencer Giulia Salemi.

Assurto agli onori della cronaca grazie al suo ruolo di “Velino” nel TG satirico “Striscia la notizia”, l’esuberante Pierpaolo ha in seguito puntato sul mondo dello spettacolo, mietendo successi in RAI e Mediaset.

Per alcuni mesi ha infatti spalleggiato Mara Venier nella conduzione del programma “Domenica in”, salvo poi incorrere in un incidente diplomatico con la mattatrice veneta. Attualmente attivo in campo radiofonico per l’emittente R101, Pierpaolo Pretelli gravita ancora attorno al microcosmo del “GF Vip”. Conduce infatti, spalla a spalla con Soleil Sorge, lo spin off “GF Vip Party“, approfondendo grazie ad ospiti esclusivi le dinamiche nella Casa di Cinecittà.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: arriva il malinconico annuncio

Anche l’amore sembra procedere a gonfie vele. La sua ormai storica fidanzata Giulia Salemi lo ha seguito in radio, conquistandosi uno spazio tutto suo su R101, assumendo in parallelo il ruolo di “madrina dei social” nello studio di Alfonso Signorini.

L’influencer italo-persiana, inoltre, ha rilasciato al conduttore una succosa indiscrezione. La coppia sarebbe infatti in procinto di affrontare una convivenza ufficiale nel cuore di Milano, battezzando il nuovo appartamento di 130mq.

Il successo dei #prelemi finora non ha conosciuto battute d’arresto, nemmeno dopo il recente annuncio della bella icona di stile. Giulia nelle ultime ore ha infatti salutato il suo progetto su La5 “Salotto Salemi”, rubrica dedicata ai pettegolezzi e ai consigli su bellezza, make-up e suggerimenti di stile. L’influencer ha pubblicato una foto di coppia dal set del programma, incitando i fan: “Alle 23.30 vi aspetto su La5 (canale 30) per l’ultima puntata di Salotto Salemi. Grazie per esserci stati fino a qui ma stasera dobbiamo superarci e battere tutti i record! Dalle ore 23 usiamo #casaprelemi e andiamo a prenderci la tendenza! Pierpaolo Pretelli, sei pronto?“.

Alle 23.30 vi aspetto su La5 (canale 30) per l’ultima puntata di Salotto Salemi 😭 Grazie per esserci stati fino a qui ma stasera dobbiamo superarci e battere tutti i record 📺

Dalle ore 23 usiamo #casaPrelemi e andiamo a prenderci la tendenza 🤞@pierpaolopretel sei pronto? pic.twitter.com/bzwvnAQJOz — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) November 16, 2022

Se “Salotto Salemi” è agli sgoccioli, il destino dei #prelemi sembra riservare prospettive assai più incoraggianti. Giulia Salemi ha infatti ventilato spesso l’ipotesi di un matrimonio e di una gravidanza: la convivenza sarà solo il primo step per la costruzione della loro famiglia?

