“non-sei-la-principessa!”:-antonella-fiordelisi-stroncata-in-pieno,-sfogo-durissimo-in-casa-gf-[video]

La spadaccina salernitana Antonella Fiordelisi si attira le ire di un insospettabile compagno di avventura, scontro infuocato in Casa.

Antonella Fiordelisi ha accusato un pesante contraccolpo dopo l’ultima puntata del “GF Vip”. Il confronto in punta di fioretto con Guendalina Tavassi e le reprimende delle opinioniste sembrano aver sgretolato la sua apparente sicurezza.

La verace sorella di Edoardo Tavassi ha infatti compiuto il suo annunciato ingresso dentro al format, approfittando dell’ospitata per scagliarsi contro la giovane influencer.

Guendalina Tavassi l’ha tacciata di tramare alle spalle del fratello, deridendola poi per le sue pretese di spiccare come un faro di cultura all’interno della Casa. In seguito, anche l’opinionista Orietta Berti ha riservato consigli miti ma severi ad Antonella Fiordelisi, suggerendole di proseguire il suo percorso con più umiltà.

La spadaccina, al suo risveglio dopo la puntata, ha manifestato un palese malessere psicologico al fidanzato Edoardo Donnamaria…

Antonella Fiordelisi stroncata da Alberto De Pisis: reazione durissima dopo il battibecco

L’influencer ha confessato al fidanzato di essere nel bel mezzo di una crisi emotiva, svelandogli come la relazione fosse l’unico deterrente che le impediva di abbandonare il reality.

La spadaccina ha inoltre aggiunto di voler evitare per un po’ il confronto con gli altri compagni di avventura, ma Alberto De Pisis, ignorando il suo stato mentale, si è informato circa il suo umore. La replica sgarbata di Antonella Fiordelisi ha esasperato completamente il giovane opinionista, che l’ha rimbeccata animatamente: “Tu non è che sei la principessa, che non ti si può dire o chiedere niente!“.

Alberto De Pisis ha poi proseguito: “Cioè, cerchiamo di ‘fly down’ un attimino, eh? Se io ti faccio una domanda, tu mi dici: ‘Non ho voglia di risponderti’, ok? Era una domanda scomoda, questa? Mi dici: ‘Albi, non ho voglia di parlarne’, sicuramente non ti avrei detto: ‘Ma cosa stai dicendo?’. Le cose gravi nella vita sono ben altre! Visto che hai dichiarato più volte: ‘Non parlerò più con nessuno’, volevo capire questa cosa…“.

Edoardo Donnamaria ha interloquito: “E tu sei cascata in questa cosa…“. L’opinionista ha bacchettato anche lui: “Amore, non era un tranello in cui cascare. Amore, siamo al Grande Fratello: se non ti va bene, fuori di qui si vive benissimo! A te dà fastidio se ti chiedo: ‘Cos’hai’? Fa parte dello stare assieme, della convivenza! Se vuoi che ci mettiamo il paraorecchi…“.

Alberto: “Tu non è che sei la principessa che non ti si può chiedere e dire niente eh. Cerchiamo di mettere fly down un’attimino eh” MIO DIO ALBERTO OGGI HA DECISO DI ASFALTARE ANTONELLA IN TUTTI I MODI 🔥 #gfvip #thepisispic.twitter.com/AafHaYFBJY — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 15, 2022

Persino i rapporti apparentemente più solidi cominciano a scricchiolare… Antonella Fiordelisi sta facendo terra bruciata attorno a sé e al fidanzato?

