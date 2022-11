La professione del Counselor Filosofico a Torino Direttore del Master Lodovico Berra

Partirà il prossimo gennaio il Master di specializzazione in Counseling Filosofico, organizzato dal Dipartimento di Pratiche filosofiche e Filosofia applicata (SSCF), dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria (ISFiPP). Questo percorso di formazione vuole approfondire le varie possibilità di intervento della Filosofia nell’affrontare le situazioni critiche che si possono presentare nel corso della nostra esistenza. Oltre che sul singolo individuo, il counseling filosofico può intervenire in numerosi altri ambiti quali le aziende, ospedali, istituzioni e organizzazioni in generale. Il counseling filosofico infatti rientra tra quelle che oggi vengono definite Pratiche filosofiche che comprendono attività quali i gruppi di discussione filosofica, il dialogo socratico, la philosophy for children, la filosofia nelle aziende, la bioetica clinica, le comunità di ricerca, ecc.

Il Master si propone perciò di formare il futuro counselor filosofico in modo globale, attraverso una conoscenza teorico-pratica ad ampio raggio ma anche e soprattutto tramite un processo di sensibilizzazione e crescita interiore che miri al raggiungimento di una forma moderna di saggezza. Una tecnica senza un professionista maturo è infatti una tecnica vuota e solo un professionista solido e consapevole è in grado di usare metodi in modo efficace ed intelligente.

Questa maturità e consapevolezza proviene da una formazione personale, su se stessi, da un lavoro che nasce da un confronto e da una continua messa in discussione, dall’assenza di certezze definitive e dall’apertura ad uno spirito costante di ricerca, quello che definiamo atteggiamento filosofico, aspetto che accompagna l’intero percorso di formazione, le lezioni e i laboratori all’interno del corso.

È infatti questa modalità di pensare e vedere, di comprendere ed agire che caratterizza il filosofico del counseling.

Il nostro mondo attuale, rigonfio di tecnica e scienza, indebolito nei suoi valori, sempre più materiali e superficiali, sembra aver perso la guida sicura che la Filosofia può dare. Il compito del Counseling Filosofico non è quindi solo quello di aiutare le persone nell’affrontare i problemi che l’esistenza pone ma anche aiutare lo sviluppo della cultura del nostro tempo.

Il Master è indirizzato a tutti i laureati in discipline umanistiche e filosofiche, in psicologia, in medicina, in scienze infermieristiche, economiche-aziendali e giuridiche, così come ad altri professionisti e dirigenti del mondo del lavoro e della comunicazione che possono considerare utile alla loro professionalità quest’ulteriore competenza.

Questo Master è pensato anche per coloro che intendono non perdere le opportunità lavorative aperte dalla legge sulle nuove professioni (n. 4 del 2013) relativa al riconoscimento delle professioni senza albo.

Direttore del Master :

Prof. Lodovico Berra

Medico specialista in Psichiatria, psicoterapeuta e Counselor Filosofico, docente universitario presso IUSTO, direttore dell’istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria (isfipp) e del Master di specializzazione In Counseling Filosofico (SSCF). Negli anni 80 ha dato inizio al primo gruppo di studio e ricerca sulla psicologia esistenziale, fondando la Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale (SIPE), ispirata al pensiero del Prof. Michele Torre, di cui fu allievo e collaboratore. Alla fine degli anni 90, per primo in Italia, ha introdotto e promosso il Counseling Filosofico, definendone le caratteristiche fondamentali, e formando la prima associazione nazionale del settore, l’Associazione Italiana di Counseling Filosofico (AICF), di cui è stato presidente. Autore di numerosi libri tra cui il più recente La regola della Vita. Il morire e l’angoscia di morte, isfipp Edizioni 2021

La Scuola Superiore di Counseling Filosofico (www.sscf.it) è la prima scuola di Counseling Filosofico ( Pratiche Filosofiche ) in Italia, fondata nel 1999 (ex. Associazione Italiana di Counseling Filosofico AICF), con oltre 25 edizioni del Master di formazione organizzate, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellente formazione.

Nel corso di oltre 22 anni abbiamo costruito una reputazione impeccabile, creando uno stimolante e completo ambiente educativo. In questo spirito propone il Master di Specializzazione in Counseling Filosofico (Pratiche Filosofiche), un programma unico, organizzato in un triennio di formazione, progettato per rilanciare la tua vita professionale e stimolare la tua attività intellettuale.

Dopo il conseguimento del diploma vi è l’iscrizione al Registro Nazionale dei Counselor Filosofici Professionisti Certificati SSCF & ISFiPP .

La Scuola Superiore di Counseling Filosofico fa parte del Dipartimento di Pratiche Filosofiche e Filosofia Applicata dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria ISFiPP.

L’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria ISFiPP è membro fondatore e socio di IUS TO Rebaudengo, sede aggregata della Facoltà di Scienze dell’educazione – UPS (Università Pontificia Salesiana).

