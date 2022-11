Francesca Fagnani, scivolone clamoroso | “Altro che belva!”: pubblico in tilt

La conduttrice Francesca Fagnani affronta uno scoglio impegnativo: défaillance a pochi giorni dall’esordio?

Il programma “Belve” è giunto alla sua settima edizione di messa in onda, con grande soddisfazione delle ideatrici Irene Ghergo e Francesca Fagnani. Quest’ultima conduce inoltre il format sin dal suo battesimo in RAI, e il suo volto è ormai associato puntualmente al fondale blu squarciato da graffi magenta.

Al timone del programma sin dal 14 marzo del 2018, la giornalista ha negli anni accolto nel suo parterre parecchi ospiti prestigiosi. Tra di essi annoveriamo Alessandra Mussolini, Simona Ventura, Alda D’Eusanio, Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini e Giorgia Meloni. E ancora: Alba Parietti, Pamela Prati, Marco Travaglio, Antonella Elia, Morgan e Ilary Blasi.

Ad ognuno dei partecipanti al talk-show la conduttrice rivolge la fatidica domanda: “Lei che belva si sente?“, e procede poi a dipanare un ritratto intimista e talvolta scomodo dei Vip convocati nel suo parterre. Nonostante la prestigiosa pletora di ospiti della settima e ultima edizione, Francesca Fagnani sembra aver perso terreno, scopriamo perché.

Francesca Fagnani sotto le aspettative, share tiepido per la star dei film hard

La giornalista ha inaugurato “Belve” con il patrocinio dell’emittente “NOVE“, in cui ha militato dal 2018 al 2019. Le prime 4 edizioni del programma si sono assestate intorno all’1,4% di share, dato che grazie al passaggio in RAI nel 2021, si è gonfiato notevolmente.

La quinta edizione ha infatti totalizzato una media del 3,61%, mentre la sesta è lievemente calata, guadagnando un 2,99% di share. RAI 2 ha scommesso nuovamente nel progetto, e Francesca Fagnani ha arruolato una scuderia di ospiti di tutto rispetto: tra di essi abbiamo recentemente seguito nel suo studio Wanna Marchi, Nina Moric, Floriana Secondi e Alessandra Celentano.

L’ultimo ospite in calendario era il celebre attore di film per adulti Rocco Siffredi, che alla giornalista ha confessato i risvolti più scottanti della sua chiacchierata carriera. Nonostante il tema bollente e la complessità del personaggio, però, l’ultima puntata ha guadagnato un risicato 5,1% di ascolti. Risultato ben distante dal 6% della scorsa settimana, in cui erano intervenuti i ben più diplomatici Alessandro Di Battista e Vera Gemma. Il flop improvviso può essere anche imputabile alla spietata concorrenza di “Porta a porta”, che nelle ultime ore ha totalizzato uno schiacciante 9,4%.

Se il programma si conferma uno dei pilastri della seconda serata di RAI 2, fa riflettere la riduzione della programmazione settimanale. Originariamente “Belve” era stato inserito in tre tranches consecutive nel palinsesto della rete, salvo subire un repentino ridimensionamento. Aria di cambiamenti, per la rampante Fagnani ed il suo programma di approfondimento?

