crisi-climatica:-“what-if-we-were-the-solution?”,-il-countdown-di-tedxunicatt

Dopo il Countdown TEDx Milano andato in scena al Teatro Parenti lo scorso 14 novembre, si torna a parlare di emergenza climatica con “Countdown – What if we were the solution?”, organizzato da TEDxUNICATT per domenica 20 novembre, al Teatro Litta di Milano,

L’evento, realizzato dagli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si svolgerà dalle ore 10.00 alle 17:30 e vedrà avvicendarsi sul palco cinque speakers che affronteranno il tema della sostenibilità e della salvaguardia ambientale. A moderare la serata sarà Alessandro Beloli, divulgatore e redattore scientifico presso Geopop, il progetto editoriale che utilizza un linguaggio “pop”, per raccontare in maniera semplice tematiche anche complesse legate al mondo scientifico.

Come suggerito dal titolo scelto per l’appuntamento, “What if we were the solution?”, l’iniziativa vuole essere una call to action degli studenti sull’emergenza climatica e un’occasione per proporre soluzioni concrete e diffondere idee ed esperienze di valore, nello spirito TED.

Per rendere l’esperienza più immersiva e coinvolgente, il programma prevede una mattinata di workshop interattivi: uno con ReteClima incentrato sul calcolo della carbon footprint e un altro col sito di informazione internazionale Illuminem focalizzato sul tema delle fake news riguardanti la sostenibilità.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30 si terranno i talk con gli interventi di:

● DIRITTO: Andrea Ferrazzi, Già vicepresidente della Commissione parlamentare di

inchiesta sulle Ecomafie

● ECONOMIA: Gianmarco Salcioli, Head of Strategic Marketing in divisione IMI, Corporate

e Investment Banking di Intesa San Paolo e Coordinator Team ESG IMICIB

● INFORMAZIONE: Chiara Soletti, Policy Advisor ed Esperta di Intersezionalità (Clima e

Diritti Umani)

● SCIENZE: Valentina Meneghel, PhD – Referente dell’area Cultura Immateriale per

l’ecologia integrale. B Corp, Beni intangibili, transizione – Cattedra modelli formativi ed

economia del capitale umano

● IMPRENDITORIA: Gaia Brivio, Owner di Shop for Gea

