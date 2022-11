“ti-stai-comportando-male”:-antonino-spinalbese-la-bacchetta,-confronto-durissimo-nella-notte-[video]

L’hair-stylist Antonino Spinalbese riceve una doccia fredda dopo la diretta del GF Vip: è gelo tra i due compagni di avventura.

Durante l’ultimo prime time del reality, Antonino Spinalbese è stato convocato assieme ad Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in Mistery Room per un confronto risolutivo.

L’influencer venezuelana, in effetti, gioca da giorni con entrambi i compagni di avventura, salvo poi distribuire baci clandestini al fascinoso parrucchiere, precedentemente coinvolto in un rapporto di complicità con Sofia Giaele De Donà.

L’ereditiera, però, risulta sposata con il facoltoso imprenditore Bradford Beck e, nonostante la natura aperta della loro relazione, avrebbe accantonato di buon grado il flirt con il compagno di avventura, spianando la strada ad Oriana. Al termine della puntata, però, Sofia Giaele De Donà ha manifestato palese malumore, arrivando persino allo scontro aperto con Antonino Spinalbese…

Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà ai ferri corti: volano improperi nella notte

L’ex di Belen Rodriguez sta intrecciando con Oriana Marzoli un rapporto ambiguo e costellato di frequenti provocazioni reciproche. Nonostante la relazione sia appena agli albori, ed entrambi amino la dimensione del gioco, Sofia Giaele De Donà ha espresso il suo disappunto, arrivando alla rissa verbale con Antonino Spinalbese.

Durante un riepilogo degli accadimenti in puntata, il parrucchiere l’ha bacchettata: “Sì, ma comportati bene tu, eh, nei miei confronti…“. L’ereditiera ha risposto piccata: “Cosa vuol dire? Io mi comporto come ca**o voglio! Che ca**o di domanda è: ‘Comportati bene nei miei confronti? Mi comporto come mi sento!“.

Antonino Spinalbese ha allora argomentato: “Sì, però non ti puoi comportare male…“. Sofia Giaele De Donà l’ha smentito, ribattendo: “Assolutamente no. Io sono la persona più scialla del mondo, credimi…“.

Ma adesso perché lei è nera, così, de botto, che ridere#GFvippic.twitter.com/6oIAblvQR5 — Paola. (@Iperborea_) November 15, 2022

Molti utenti in rete ipotizzano che l’atteggiamento distaccato e nervoso di Sofia Giaele De Donà sia da imputare alla gelosia nei confronti del rapporto tra Oriana ed Antonino, che da giorni rappresenta la dinamica più bollente in Casa.

L’ereditiera ha ammesso di voler tutelare il proprio matrimonio, soprattutto dopo la missiva pervenuta dal marito Bradford, che la invitava a maggiore sobrietà nel contesto televisivo. Seguiremo con interesse gli sviluppi del caso: nonostante le attuali frizioni tra i due gieffini, Sofia Giaele a Antonino hanno condiviso molti momenti di intimità nel reality… Si profila un altro triangolo amoroso all’orizzonte?

The post “Ti stai comportando male”: Antonino Spinalbese la bacchetta, confronto durissimo nella notte [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.