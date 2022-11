Oroscopo Branko del weekend 29 e 30 ottobre: le stelle di sabato e domenica. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Amore: Giornata piacevole in relazione a questioni sentimentali. Denaro: cerca di non fare spese inutili durante questa giornata. Lavoro: sei scoraggiato dal lavoro, sii più positivo. Salute: momento fisico ottimale.

Toro – Amore: Buongiorno per una storia d’amore. Denaro: dovrai prendere un’importante decisione finanziaria. Lavoro: sa come gestire qualsiasi situazione e i suoi capi lo sanno. Salute: per la tua salute, evita grassi e dolci.

Gemelli – Amore: dovresti divertirti di più con i tuoi amici. Denaro: controlla l’entusiasmo dei consumatori e riduci le spese. Lavoro: Hai un grande prestigio tra i tuoi collaboratori. Salute: non dovresti esporre la tua pelle non protetta ai pericolosi raggi del sole.

Cancro – Amore: la tua relazione emotiva prende piede a poco a poco. Denaro: se non vuoi sorprese negli affari, non rischiare. Lavoro: quella fiducia e sicurezza si tradurranno in successo professionale. Salute: un po’ debole, cambia le tue abitudini quotidiane.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Amore: La coppia ha bisogno di un lavoro quotidiano di dialogo e comprensione. Denaro: ricorda, una piccola donazione salva vite in molti paesi. Lavoro: una cattiva organizzazione ti fa perdere tempo al lavoro. Salute: i tuoi piedi ti faranno male per la tua grande attività.

Vergine – Amore: la passione avrà un ruolo molto importante nella tua vita. Denaro: presta attenzione alle tue finanze. Lavoro: sarebbe un bene per te diventare indipendente come lavoro. Salute: Emotivamente esausto, dovresti riposare.

Bilancia – Amore: Brutta giornata per realizzare progetti d’amore. Soldi: spendi un po’ di più per divertirti. Lavoro: Giornata lavorativa molto intensa ma soddisfacente. Salute: il tuo corpo inizia a soffrire.

Scorpione – Amore: i sospetti con il tuo partner non sono appropriati. Denaro: le questioni economiche non sono favorevoli. Lavoro: dubiterai della tua capacità di svolgere una nuova posizione. Salute: se hai un’allergia, non dimenticare i farmaci.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Amore: pensi che nessuno ti capisca e non è vero. Denaro: ricorda che sei un po’ pazzo con i tuoi investimenti. Lavoro: non devi permettere che il lavoro in eccesso si accumuli. Salute: sta bene, anche se un po’ esausto.

Capricorno – Amore: potresti trovarti in una relazione amorosa. Denaro: aggiorna tutti i tuoi pagamenti: bollette, mutui, ecc. Lavoro: Alla fine decidi di completare la tua formazione professionale. Salute: attenzione alle articolazioni.

Acquario – Amore: il suo grande magnetismo attirerà tutti i tipi di persone. Denaro: gode di una maggiore stabilità finanziaria. Lavoro: il tono al lavoro è ancora buono. Salute: i nervi possono giocarti brutti scherzi.

Pesci – Amore: ascolta il mondo intorno a te, ci sono persone che hanno bisogno di te. Denaro: affronta problemi finanziari e li finirai. Lavoro: nel tuo lavoro, non firmare nulla senza essere avvisato. Salute: devi migliorare la tua dieta e riposarti di più.

