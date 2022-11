oriana-marzoli-fuori-controllo,-la-minaccia-toglie-il-fiato:-“ti-sputo-in-faccia!”-[video]

L’influencer Oriana Marzoli indaga a fondo sul rapporto tra Antonino e Sofia Giaele dopo la puntata del GF Vip: battibecco infuocato nella notte.

Durante l’ultimo prime time del reality, Alfonso Signorini ha finalmente preteso chiarezza da parte di Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese.

In particolare, il conduttore ha messo alle strette l’influencer venezuelana, spingendola a sbilanciarsi nei confronti di uno dei compagni di avventura. La scelta di Oriana è ricaduta sull’hair-stylist, salvo poi farsi insinuare da dubbi e ripensamenti.

Sofia Giaele De Donà da giorni ha rinunciato alla compagnia esclusiva di Antonino Spinalbese, “cedendolo” di buon grado alla bionda sudamericana. La giovane modella, infatti, vuole tutelare il suo rapporto con il marito Bradford Beck.

Sebbene i due vivano la loro relazione all’insegna dell’amore libero, l’ereditiera sta cercando di evitare le occasioni di intimità con il fascinoso parrucchiere. Antonino Spinalbese, dal canto suo, ha baciato Oriana Marzoli, e i due continuano a stuzzicarsi con regolarità.

Sebbene Sofia Giaele De Donà e Antonino stesso abbiano più volte chiarito di non aver consumato alcun rapporto, limitandosi ad un bacio goliardico durante un contest, Oriana non sembra persuasa dal racconto dei loro trascorsi platonici. L’influencer ha infatti affrontato apertamente l’hair-stylist al termine della puntata del “GF Vip”.

“Ti ho chiesto quella cosa perché volevo sapere. Se io sapevo che tu avevi fatto qualcosa con lei, non mi avvicinavo“, ha chiarito Oriana. Antonino Spinalbese ha scherzato: “Abbiamo fatto l’amore.”. L’influencer si è quindi risentita: “Se adesso scopro che è così, ti sputo in faccia!“.

e per piacere antonino😭 #gfvip pic.twitter.com/LgHUrIk0Ef

A onor del vero, Oriana Marzoli ha indagato più volte sulla natura del rapporto tra i due, ricevendo anche risposte piuttosto ambigue in merito. Durante una chiacchierata con Nikita Pelizon e Sofia Giaele De Donà, la modella triestina ha fatto intendere che l’assenza di rapporti intimi tra Antonino e l’ereditiera fosse da imputare alla presenza delle telecamere in Casa…

Porndjaksks il modo bastardo e inaspettato in cui Nikita ha detto ad Oriana che Antonino non è andato oltre con Giaele solo perché è sposata e ci sono le telecamere, io da Casa freezzata come Oriana #GFvippic.twitter.com/QRic9Gpkx1

— Paola. (@Iperborea_) November 15, 2022