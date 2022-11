guendalina-tavassi-sgancia-un’altra-bomba,-spunta-un-fuorionda-infernale-[video]

Dopo la comparsata bomba al GF Vip, Guendalina Tavassi rivela un retroscena inaspettato: la provocazione colpisce il segno.

La vulcanica Guendalina Tavassi ha compiuto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Dopo un confronto affettuoso con il fratello Edoardo, è scattato il faccia a faccia velenoso con Antonella Fiordelisi. Dopo la diretta, l’ex gieffina ha rivelato quanto accaduto durante l’intervento di Sonia Bruganelli…

Da consumato mattatore televisivo, Alfonso Signorini ha introdotto nel reality di Canale 5 l’esplosiva sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina. Esperta di reality e di dinamiche relazionali, l’influencer ha fornito al verace congiunto un breve vademecum per aumentare le sue chances amorose con le compagne di avventura.

Dopo un vivace scambio di battute, il conduttore ha convocato in giardino Antonella Fiordelisi, permettendo alle due contendenti di fronteggiarsi. Guendalina Tavassi, infatti, non aveva ben digerito alcune affermazioni della spadaccina nei confronti del fratello, e l’ha accusata in diretta di tramare alle sue spalle. Il confronto infuocato si è tradotto in uno scambio di provocazioni in punta di fioretto…

Guendalina Tavassi svela i retroscena dietro alla rissa in diretta

Tra una versione in latino, e accuse reciproche, le due primedonne non si sono risparmiate battutine al vetriolo a favore del pubblico.

Guendalina Tavassi ha infine insinuato che Antonella avesse superato l’iniziale antagonismo con Oriana Marzoli a causa del suo ampio successo sui social. L’influencer venezuelana, in effetti, gode di un nutrito seguito su Instagram, ed annovera circa 2,2 milioni di follower. Antonella Fiordelisi, secondo Guendalina e Sonia Bruganelli, avrebbe adottato la tattica di fraternizzare con la rivale per potenziare a sua volta la sua immagine sui social, al momento stabile a 1,3 milioni di fans.

Al termine della diretta, Guendalina Tavassi ha rivelato ai fan di aver lanciato una micidiale stoccata ad Antonella, facendole credere maliziosamente di aver perso migliaia di follower su Instagram. L’influencer ha confessato di aver pungolato Antonella durante l’intervento dell’opinionista: “Sonia è una grandissima. Le ho detto: ‘Sai perché si è avvicinata ad Oriana? Perché è interessata ai suoi 2 milioni di follower‘… Allora io mi sono girata e le ho detto: ‘Oh, comunque, stai andando fortissimo, eh. Adesso sono quasi 750mila’… Lei non poteva dire niente, perché stava appena dicendo il contrario, che non le interessava, e io: ‘Ce n’hai più di mio fratello, pensa…’…“.

Per chi non avesse capito, Antonella ha 1 mln di followers e Guendalina gli ha detto di averne persi 250k da quando sta dentro! 😭😭😭😭 #gfvip pic.twitter.com/rAsD27o8Zw — ♛𝗚𝗔𝗕𝗥𝗜𝗘𝗟𝗘ꪉ (@ssicuramentee2) November 15, 2022

La provocazione sembra aver raggiunto l’obiettivo… Quali saranno le prossime mosse della spadaccina?

