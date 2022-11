“Libere di… VIVERE”, a Palazzo Castiglioni la proiezione del docufilm su violenza economica di genere

Mercoledì 16 novembre alle 18.30, a Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47, Milano) si terrà la proiezione ufficiale del docufilm “Libere di… VIVERE”, nato da un’idea di Claudia Segre, con la regia di Antonio Silvestre per Global Thinking Foundation. Il primo docufilm che affronta il fenomeno esteso, sottile e ancora poco noto della violenza economica, e trae origine e titolo dalla mostra-rassegna del fumetto e dell’arte disegnata itinerante, che in tre anni ha coinvolto più di 5.000 visitatori in 21 tappe tra Italia e Francia.

Presentato in anteprima al Love Film Festival di Perugia, è stato già selezionato in numerosi festival di cinema italiani e internazionali, giunto in finale al Biff Sweden 2022 e al Matera Film Festival, in concorso al Festival del Cinema Europeo di Lecce e al Roma Indipendent Film Festival, vincendo il premio della giuria studenti all’Ariano International Film Festival.

Tra interviste reali e storie cinematografiche, interpretate dalle attrici protagoniste Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, il regista Silvestre porta avanti oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente, supportato dalla produzione di Mario Tani per MAC film, la sapiente fotografia di Nicola Saraval, dal montaggio ritmico di Daniele Tullio e dalle straordinarie musiche del Maestro Matteo Sartini. A fare da metafora alla narrazione, infine, c’è il tango, il ballo per eccellenza, rappresentato nelle coreografie di Laura Borromeo, con Tabata Caldironi e Julio Alvarez, e sulle note della Hyperion Ensemble.

È un’opera corale, alla quale hanno preso parte anche le donne che ogni giorno lavorano in Global Thinking Foundation, portando la testimonianza di chi vive queste tematiche nella propria quotidianità professionale e che vuole anche riassumere agli occhi del pubblico tre intensi anni dell’omonima mostra.

La storia si snoda attorno alla vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro. Con il passare degli anni l’idillio familiare si trasforma in un inferno, con un marito che le fa pesare ogni giorno di essere l’unica fonte di sostentamento economico. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare quello che pare un destino già tracciato, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Alla sua storia si intrecciano quattro storie vere, storie di donne e violenza economica, psicologica, fisica, quattro storie che hanno, pur con esiti di diversa gravità, come comune denominatore e primo grilletto scatenante della spirale della violenza la sopraffazione economica.

La proiezione si terrà al termine della giornata “DIGITAL RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS: La sfida della digitalizzazione nell’innovazione d’impresa”, ultima tappa del tour “Libere di… VIVERE”, che costituisce il VII Evento Annuale di Global Thinking Foundation, realizzato in collaborazione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Terziario Donna Milano.