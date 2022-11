Oroscopo Novembre 2022 di Paolo Fox: i segni zodiacali del mese. Novembre, con la trasformazione della natura e le giornate più brevi, porta agli individui meno energia. Non sorprende che anche la posizione dei pianeti indichi ciò. I cambiamenti d’umore dipendono dal fatto che i colori della natura attorno a te si facciano grigi. È perfettamente normale. Questi istinti sono codificati in noi, che ci piaccia o no.

La posizione di Venere in Scorpione porta sbalzi d’umore, e in particolare i segni d’acqua possono aspettarsi pensieri molto contraddittori che toglieranno molta energia. Durante questo periodo, dovrai prendere una decisione importante nelle relazioni, ciò non sarà facile, e potrà causare insonnia. Poiché si accumuleranno anche le tue responsabilità lavorative, tenderai a qualsiasi costo a dare il massimo e a fare tutto ciò che è in tuo potere. Pensa alla tua salute, segui una dieta equilibrata e non abusare delle tue forze. Il mondo non cadrà se non riuscirai a fare tutto.

L’oroscopo di novembre 2022 consiglia agli individui di bilanciare la stanchezza con eventi felici. In questo modo, potrai ricaricarti dell’energia persa. Hai così tanto davanti a te, anche se non ti sembra così. Prenditi del tempo per rilassarti. Soprattutto il tuo corpo sarà molto affaticato, questo mese.

Ariete (21 marzo-20 aprile) – A Novembre l’Ariete dovrà affrontare molti ostacoli. Potrebbero esserci disaccordi sul lavoro e dovrai difendere le tue opinioni. Potrebbe anche esserci qualcuno vicino a te che cercherà di tradirti. Dal momento che in questo periodo agirai in modo più intuitivo del solito, riconoscerai chi è un tuo fedele amico e chi sta solo giocando con te. Tuttavia, puoi usare questo mese per leggere e studiare, poiché l’apprendimento sarà fluido.

A novembre, l’Ariete si concentrerà sulle finanze. Cercherai di trovare modi per ottenere un reddito più elevato e mettere da parte dei soldi. Potresti sottovalutare la situazione e agire in modo avventato, quindi non esitare a chiedere consiglio a qualcuno di cui ti fidi. L’autunno è cruciale anche per la salute. Il corpo si sta lentamente abituando al cambio di stagione e dovresti averne cura. Occupati di te stesso e non impegnarti troppo nelle cose. A metà novembre aumentano le possibilità di soffrire di emicrania e mal di denti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Novembre porterà al Toro molte motivazioni per cambiare la propria vita. Presterai molta attenzione alla tua salute poiché durante questo periodo soffrirai di lievi disturbi. Quindi prova a cambiare la tua dieta in modo da sentirti in forma e pieno di energia. Allo stesso tempo, questo è il periodo ideale per effettuare piccoli lavori in casa, poiché sarai pieno d’idee creative. Tuttavia, non intraprendere grandi ristrutturazioni: questo richiede più concentrazione, che questo mese ti mancherà.

A novembre, gli appartenenti al segno del Toro tenderanno a sfuggire ai propri doveri e a modificare il loro stile di vita. Questo non deve essere, automaticamente, né negativo né positivo. Considera tutti i pro e i contro e le persone che potrebbero esserne coinvolte. Se stai cercando di tirarti fuori dai guai, pensa se scappare ti aiuta davvero o è solo un modo per rimandare semplicemente il problema.

Questo mese, la luna piena sarà nella posizione del Toro, quindi fai particolare attenzione ai suoi effetti sulla tua salute. Dovresti evitare qualsiasi intervento chirurgico o sforzo fisico e trascorrere, invece, del tempo a rilassarti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – A novembre, sono in arrivo per i Gemelli molti eventi sociali. Grazie ai tuoi bei modi che sicuramente non ti mancano, farai amicizia con persone nuove, molto interessanti, con le quali può anche emergere un futuro professionale comune. Quindi coccola le tue nuove amicizie e pensa a ogni frase che vuoi dire: è molto importante. Per quanto riguarda la tua condizione fisica, sarai veramente in forma. Pertanto, non aver paura di provare attività sportive ancora più impegnative, ma sicuramente non dimenticare di assumere vitamine; le tue difese immunitarie potrebbero indebolirsi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Novembre, per i Gemelli, è il periodo natalizio. Non dovresti aspettare fino all’ultimo minuto. Evitando la frenesia prenatalizia, manterrai il benessere mentale che sarà fondamentale per te nelle prossime settimane. Sarai molto riservato, responsabile e finanziariamente attento alle spese in questo momento, il che può aumentare la tua stabilità economica, tra le altre cose. Tuttavia, prima delle vacanze non dovresti risparmiare sulla qualità del cibo, che il tuo corpo merita. Inoltre, ti raccomandiamo di occuparti del tuo sviluppo mentale, frequentando, ad esempio, corsi educativi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A novembre, il Cancro sarà molto paziente e riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi. La tua motivazione e determinazione saranno elevate durante questo periodo, quindi non aver paura d’intraprendere qualcosa che hai rimandato per molto tempo. Farai il doppio del normale e non ti sentirai nemmeno stanco. Ma attenzione alla carenza di sonno; per qualche tempo, il tuo corpo sarà in grado di far fronte alla mancanza di sonno, ma gradualmente può causare un problema di salute. A causa del tuo impegno, il tuo corpo richiederà abbastanza vitamine e riposo, quindi trattalo bene.

I nati del Cancro saranno pieni di energia, nel mese di novembre. Marte avrà un effetto positivo su di te, sotto molti aspetti. Perseguirai i tuoi obiettivi in ​​modo tenace ed energico, sarai in grado di pianificare bene il tuo tempo e non ti mancherà l’astuzia.

A casa, invece, dovresti rallentare un po’. Il tuo partner potrebbe non essere in grado di starti dietro e questo potrebbe infastidirti. Inoltre, sarai incline a un’eccessiva gelosia e a comportamenti possessivi, che potrebbero causare disaccordi inutili.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Novembre porterà al Leone uno stato d’animo che ti renderà avvilito. Sarai stanco e avrai voglia di rinchiuderti. Allo stesso tempo, dovresti proteggerti da questo periodo tetro e indossare abiti caldi per non essere colpito da qualche malattia, a cui sarai più incline in questo mese. A causa della tua indole contemplativa, avrai bisogno di un po’ di tregua dai tuoi pensieri. Pertanto, se non vuoi stare in compagnia di amici, fai meditazione o bevi un bicchiere di vino a casa e guarda il tuo film preferito.

A novembre, il Leone avrà bisogno di molto relax. L’anno passato non è stato relativamente facile, per cui questo mese ti sentirai stanco e demotivato. Dormi a sufficienza o recati in una spa. Non c’è dubbio che il nostro corpo abbia bisogno di attente cure.

La tua prestazione lavorativa non sarà eccezionale e non vedrai l’ora che arrivi la fine dell’anno. Pertanto, evita significativi cambiamenti di carriera ed eventi sociali, in ​​quanto potresti non affrontarli con il dovuto impegno.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Novembre risveglia nella Vergine la capacità di comunicare. Diventerai il centro dell’attenzione quando sei in compagnia dei tuoi amici. Saranno felici di ascoltare le tue opinioni e racconti e guadagnerai la simpatia di molte persone. Durante questo periodo, sarai molto onesto, il che è un grande vantaggio, e inoltre sarai in grado di trovare un modo per esprimere la tua opinione in modo da non offendere nessuno. Questo sarà apprezzato al lavoro anche dai tuoi colleghi e superiori, e grazie a questo otterrai un grande successo. Forse il tuo capo ti offrirà una posizione migliore.

La tua opinione avrà un enorme impatto a novembre. Grazie all’influenza di Mercurio, gli altri ti ascolteranno e ti prenderanno molto sul serio. Per molte persone diventerai persino un modello da seguire e otterrai il riconoscimento per i tuoi risultati a lungo termine. Verrà alla luce la tua creatività, grazie alla quale inventerai continuamente modi per stupire gli altri.

I nati della Vergine saranno anche eccellenti mentori questo mese. Le tue capacità di osservazione saranno affinate e scoprirai molto rapidamente la realtà delle cose. L’abilità che possiedi di saper confortare i tuoi cari, con le sole parole, sarà straordinaria.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Novembre risveglia nelle Bilance il senso di giustizia e l’abilità di influenzare chi sta loro attorno. In questo mese, vi ritroverete in situazioni che debbono essere gestite con a mente fredda e razionalmente, cosa che risulterà semplice per voi col vostro capo al lavoro, ed i colleghi lo apprezzeranno molto. Riguardo alla vostra vita affettiva, sarete del tutto onesti col vostro partner durante questo periodo, cosa che avrà un impatto positivo sulle vostre relazioni, e così farete un altro passo avanti. Dovete solo fare attenzione alle parole che usate in modo da non urtare inavvertitamente la suscettibilità di chi vi sta attorno.

Gli appartenenti al segno della Bilancia saranno maggiormente influenzati da Mercurio, per cui si sentiranno veramente calmi e pacifici. Sarai in grado di risolvere con facilità ogni controversia e tutti te ne saranno estremamente grati. Grazie a questa tua capacità, eserciterai una maggiore autorità sugli altri, che ti considererano il mentore che può sempre consigliarli.

Inoltre, avvertirai un forte bisogno di riconoscimento. Il capo apprezza le tue qualità, ma necessita semplicemente di tempo per potersi esprimere in merito. Le sue idee ti sorprenderanno sicuramente e, alla fine, ti renderai conto che valeva la pena essere pazienti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Novembre metterà in evidenza il lato intellettuale degli Scorpioni, che bramano la conoscenza. Non aspettatevi niente da voi stessi riguardo attvità fisiche in questo mese; però, potreste avere un certo successo in campi come la retorica. Inoltre la vostra memoria sarà molto buona, dunque potrete sfruttarla studiando cose che rappresentano delle sfide perché adesso è il momento in cui avete la capacità di assorbire molte informazioni. Avrete la tendenza a reagire eccessivamente in questo mese, dunque dovreste trattenervi un pò; altrimenti, potreste avere dei problemi col sistema digestivo.

A novembre, non ti mancherà il senso dell’umorismo e intratterrai gli altri con tante storie ed esperienze divertenti. Mercurio sarà il motivo per cui le tue capacità espressive saranno eccellenti e riuscirai a comunicare bene con gli altri. D’altra parte, in alcune situazioni potresti essere troppo sincero e cinico. In ogni caso, questo periodo sarà perfetto per studiare e acquisire conoscenze. Sarai molto concentrato e la tua mente sarà instancabile. Probabilmente sarai interessato a molti argomenti insoliti, come il sesso, l’esoterismo o l’universo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – All’inizio di Novembre, i Sagittari potrebebro sentre un pò di stanchezza, forse avere persino un forte mal di testa. Questa cosa potrebbe avere riflessi sul vostro unmore ed anche sul vostro stato mentale. La comprensione è ciò di cui avete davvero bisogno in questo mese; potete cercarla nella vostra famiglia. Ma avete anche bisogno di un pò di riposo, non obbligatevi a fare qualsiasi cosa anche se non ve la sentite questo mese e concedetevi del tempo per riposarvi in mezzo alla natura. Non sarete molto attivi in questo mese, ma la cosa non rappresenterà un problema. Cercate di parlarne col vostro capo; di sicuro raggiungerete un accordo con lui.

A novembre, dovresti cercare di limitare il più possibile l’uso di dispositivi elettronici, poiché potrebbe influire negativamente sulla tua psiche. Sebbene possa sembrare improbabile, i social network possono interferire drasticamente sulla concentrazione e sulla produttività. Se hai un progetto importante da completare, prova a rilassarti, facendo delle passeggiate al parco.

Le persone appartenenti al segno del Sagittario sono, per natura, parsimoniose e investono più sui propri cari piuttosto che nel loro comfort. Tuttavia, dovresti farti delle concessioni e viziarti questo mese. Ti aiuterà a sentirti più a tuo agio e ad aumentare la tua autostima.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – A Novembre, i Capricorno saranno pieni di felicità. La vostra mente sarà davvero creativa, dunque sentirete il bisogno di sperimentare i molti aspetti della vostra vita. Potrete usare tutta questa energia creativa e dipingere le pareti o ristrutturare la vostra casa, cose che avevate programmato di fare da tempo. Questo mese vi porterà un sacco di energia che potrete adoperare facendo degli sport, l’unica cosa di cui avrete bisogno sarà la motivazione, ma ne avrete abbastanza in questo mese. La posizione dei pianeti vi chiede di fermarvi soprappensiero e fare quello che vi sentite di fare in un certo momento.

Sebbene la maggior parte delle persone sarà di cattivo umore a novembre, per i Capricorno avverrà il contrario. Anche se quest’anno è stato impegnativo, comincerai a pensare alle piccole cose che ti rendono felice. La tua vita dovrebbe essere in assoluto equilibrio, il che, d’altra parte, significa che rispecchia un certo stereotipo.

Venere probabilmente ti darà la voglia di farti delle concessioni e tenderai a spendere più soldi del solito. Di tanto in tanto, non è affatto una brutta cosa. Ma se significa spendere i tuoi risparmi, dovresti pensarci due volte prima di abbandonarti agli acquisti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – A Novembre, gli Acquari non fermeranno il loro processo di riflessione nemmeno un attimo. Comincerai a pensare alla tua vita, ma finirai a rimuginare troppo, e diverrà difficile per te uscire da dove ti sei cacciato. Non lasciarti però abbattere da questo. Cerca di distrarti e dirigi la tua attenzione verso qualcos’altro, magari cerca di mparare una lingua nuova o cerca solo di concentrare i tuoi pensieri su altro. Inoltre, condividere con degli amici otrebbe aiutarti ma non immergerti troppo a fondo nei tuoi problemi, concentrati invece sul fatto che hai attorno a te della gente così incredibile.

A novembre, l’influenza di Saturno si manifesterà fortemente. Sebbene non sia normale per te, cercherai di prendere le distanze il più possibile dalle persone intorno a te. Non sarai interessato ai problemi degli altri poiché ti concentrerai principalmente sui tuoi pensieri. La malinconia della fine dell’anno farà emergere pensieri sul raggiungimento o meno degli obiettivi.

Proverai a compensare il cattivo umore e la mancanza di autostima, accumulando proprietà. Che si tratti di piccoli beni o immobili, non potrai fare a meno di acquistare e comprerai praticamente tutto ciò che trovi sul mercato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I Pesci possono rilassarsi a Novembre perché niente li disturberà in questo mese, e saranno in grado di gustarsi la vita totalmente. In questoe periodo, sarà meglio per te concentrati sulle persone che ti stanno vicino. Grazie alla tua empatia e gentilezza, potrai essere d’aiuto a chi ne ha davvero bisogno, cosa che riscalderà anche il tuo cuore. Un sorriso sul volto dei tuoi parenti sarà la chiave di volta per te questo mese. Non dovrai preoccuparti della tua situazione finanziaria in questo mese dunque sii felice e vai in vacanza o acquista per te qualcosa di bello.

Nel mese di novembre, sarai più vicino alla tua famiglia. Tuttavia, non dimenticare i parenti al di fuori della tua stretta cerchia familiare, perché non li vedi da molto tempo. Sarai dell’umore giusto per recuperare i rapporti con loro e vorrai ricordare i vecchi tempi. Le situazioni imbarazzanti non ti abbatteranno e non ti preoccuperai nemmeno delle persone problematiche.

A metà novembre, la posizione della Luna sarà nel segno dei Pesci e quindi avrà un rilevante effetto su di te. Si prevede che sarai soggetto ad un rischio maggiore di lesioni ai piedi e alle gambe, quindi dovresti rimanere a casa e non praticare sport impegnativi.

Oroscopo Novembre 2022 di Paolo Fox: i segni zodiacali del mese scritto su Oroscopo Più da Redazione.