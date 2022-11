Oroscopo Branko di domani 28 ottobre: lavoro e amore di questo straripante venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Devi imparare a sapere come aspettare, non importa quanto bene fai le cose, non tutto si risolve dall’oggi al domani, hai bisogno di tempo e questo è il dilemma con cui ti ritroverai oggi. Non devi disperare perché ciò che ora sembra bloccato verrà risolto in seguito e molto più facilmente di quanto ti aspettassi. Le persone che hanno problemi cronici miglioreranno notevolmente. Non sprecare in questioni superflue perché potresti pentirti. Le modifiche che vuoi apportare devono essere graduali. Amore : la costanza nell’amore può portare frutti. Denaro : questi ultimi investimenti saranno vantaggiosi. Lavoro : al lavoro, riconoscono i propri meriti. Salute : impara a controllare quegli attacchi di ansia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se vuoi che tutto si svolga bene e raggiunga l’obiettivo che ti sei prefissato, devi essere più freddo e cerebrale, lasciare da parte le tue passioni e persino essere un po’ più implacabile. Spesso ti scoraggi e ti blocchi a causa delle tue emozioni e anche perché all’inizio pensavi che tutto sarebbe stato più veloce e più facile. Devi prestare più attenzione al tuo aspetto fisico. Sul posto di lavoro riceverai una sorpresa molto positiva. Non aver paura di dire quello che pensi. Devi essere coraggioso. Amore : Tendenza a cadere nella monotonia sentimentale. Denaro : qualsiasi tipo di investimento può funzionare. Lavoro : Favorisci più relazioni con i tuoi coetanei. Salute : buon momento per recuperare energia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei in un buon momento, specialmente per le questioni mondane, finanziarie e sociali. Di solito sei già abbastanza bravo in queste cose, ma ora i pianeti ti favoriscono e puoi raccogliere più di quello che semini. Sarà anche una giornata ideale per viaggiare, che sia per lavoro o per altri motivi. Ricorda: una buona alimentazione è il miglior segreto di bellezza. Non è il momento più appropriato per fare investimenti importanti. Capire il tuo partner è il modo corretto per superare gli ostacoli. Amore : Con amore otterrai dai tuoi parenti ciò che desideri. Denaro : Sii consapevole degli errori che ti sono costati denaro. Lavoro : Riconoscimento di tutta la tua storia lavorativa. Salute : Cammina, ti aiuterà a incanalare il nervosismo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi passerà una buona giornata per questioni di cuore in generale, in alcuni casi riguarderà la coppia, forse in altri riguarderà i rapporti familiari o anche le amicizie più intime, ma è un giorno in cui si riceverete una piacevole sorpresa e potrete rivivere quella bellissima emozione che è conosciuta come felicità. Evita gli eccessi e smetti una volta per tutte di abitudini dannose come il tabacco. Devi imparare a trovare una via di mezzo per controllare le tue spese. Non fidarti delle apparenze e segui il tuo istinto in ogni momento. Amore : Non sorgerà nulla di serio in termini di sentimenti. Denaro : Richiedi un prestito e te lo concedono. Lavoro : farà il suo lavoro in modo coscienzioso e tutti si congratuleranno con lui. Salute : sta bene e di umore contagioso.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Questa settimana sembra che possa essere piuttosto spigolosa o tempestosa, quando si tratta di lavoro. Sei molto sicuro di te stesso e non temi i tuoi nemici, ma comunque se non ti guardi alle spalle potrebbero finire per darti un turbamento. Rischio di crisi o rottura di un sindacato o di un’associazione sindacale o imprenditoriale. Attenzione. Dormire le ore di cui il tuo corpo ha bisogno è essenziale per continuare bene. Inizia a riciclarti professionalmente per affrontare il futuro. Andrai avanti, qualunque cosa accada e, soprattutto, ti rallegrerai. Amore : Se hai un partner, ti aiuterà a gestire meglio le questioni professionali. Soldi : buon giorno per avviare nuove attività. Lavoro : una persona cara può darti l’idea di un nuovo lavoro. Salute : l’escursionismo migliorerà lo stato del tuo corpo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In questo momento sei più ottimista o eccitato del solito per te, tutto sta andando come volevi e vedi la realizzazione di qualche obiettivo professionale o finanziario molto vicino. In questo momento il Sole e altri pianeti ti inviano le loro migliori energie e ora i tuoi sforzi potrebbero dare molti frutti. Non automedicare se sei indisposto. Vai dal dottore. Regalati ogni tanto. Ti aiuterà ad essere più felice. Devi essere coerente con le tue azioni ed essere chiaro riguardo ai tuoi obiettivi. Amore : Nessuno dovrebbe disturbare la tua stabilità emotiva. Denaro : affronta direttamente i tuoi problemi di denaro. Lavoro : prova a finire tutti i progetti posticipati. Salute : non dimenticare la comodità di una visita oculistica.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Stai per raggiungere un grande successo professionale o finanziario, anche oggi potresti raggiungerlo. Ma questo non arriverà per un colpo di fortuna ma come il risultato di uno sforzo lungo e costante che fai da molto tempo. Molte volte gli altri non ti capiscono, ma tu conosci bene la strada da seguire. Dovresti fare più esercizio per non ingrassare. Nel tuo lavoro ti sentirai apprezzato e le tue opinioni saranno prese in considerazione. Non puoi vivere nella paura o cercare di controllare la vita del tuo partner. Amore : se intende imporre la sua volontà, sarà lasciato solo. Denaro : quando presti denaro assicurati che ti venga restituito. Lavoro : Nuove prospettive professionali molto promettenti. Salute : Il tuo sistema nervoso è leggermente alterato, riposa di più.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi metterai grandi energie per raggiungere i tuoi obiettivi e le tue ambizioni, anche se alla fine la giornata può sembrarti un po’ sterile, ma non è che sbagli, il che non è il caso, ma non importa quanto tu combattere e fare uno sforzo le cose hanno il loro tempo e questo non può essere avanzato. È una giornata positiva, ma non avere fretta. In generale, non sperimenterai cambiamenti significativi. Negli ultimi tempi hai raggiunto la stabilità che volevi. Stai vivendo un periodo splendido in questo senso. Divertiti. Amore : nuova opportunità per essere felici. Denaro : dovresti considerare un piano pensionistico. Lavoro : Grande capacità per gli affari. Salute : Non dimenticare che il tempo libero è essenziale per la salute.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo sarà uno dei segni più favorevoli e persino felici di oggi. Sia nel lavoro che nelle questioni materiali e nella vita intima ti aspettano ottime prospettive. È uno di quei giorni in cui vuoi muoverti molto perché tutto ciò che fai avrà una naturale tendenza a funzionare per te, ora o dopo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Il segno che affronta le prove più grandi e i dolori più grandi è anche quello che merita di ottenere i maggiori successi o di raggiungere il punto più alto, e in questi giorni, o forse oggi, avrai la prova chiara che i tuoi sacrifici non saranno vani, qualcosa che possa ravvivare di nuovo le tue speranze e rinnovare la tua forza e capacità di combattere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei in un momento di successi e conquiste, alcuni sono già arrivati ​​e altri arriveranno nei prossimi giorni. Ma le stelle ti dicono anche che non dovresti abbassare la guardia, che in molti casi quei successi o quelle gioie non saranno così solide come vorresti perché i tuoi nemici se ne occuperanno. Non devi abbassare la guardia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Le emozioni dominano la tua personalità e possono colorare ogni tua giornata di felicità o tristezza, anche senza avere poco o nulla a che fare con gli eventi che stanno accadendo. E in particolare oggi avrai una giornata di depressione o malinconia, fondamentalmente motivata da delusioni nella vita sentimentale.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Branko e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Branko di domani 28 ottobre: lavoro e amore di questo straripante venerdì scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.