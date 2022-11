GF Vip, scontro nella notte: “Mi sono fatto un c*lo così!”, frattura netta prima della diretta [VIDEO]

Alberto De Pisis stronca la compagna di avventura, volano improperi al GF Vip durante il confronto.

Dopo la diretta scatta il confronto bollente, faccia a faccia nella notte tra i due beniamini del pubblico.

Il giovane opinionista Alberto De Pisis sta emergendo giorno dopo giorno nel reality di Canale 5.

Assurto all’onore delle cronache rosa per la sua storia con Taylor Mega, il gieffino ha dichiarato: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita. La nostra è una cosa passata”.

Nelle ultime ore Alberto De Pisis è arrivato allo scontro diretto con la compagna Antonella Fiordelisi, giungendo persino a rinfacciarle un differente trascorso in giovane età…

Alberto De Pisis asfalta Antonella Fiordelisi: scontro aperto in Casa GF Vip

Durante un confronto notturno, Antonella Fiordelisi ha raccontato ai compagni di avventura le sue vicissitudini giovanili. Alberto De Pisis, però, si è sentito punto sul vivo, e ha sollecitato l’influencer con parole durissime.

Antonella Fiordelisi ha rievocato a favore dei gieffini i suoi trascorsi, suscitando però la replica piccata del biondo opinionista. “Amore, io a 17 anni sono andato via di casa, avevo 11 euro nel conto corrente, non mi passava il bancomat per fare la spesa. Eh, amore, cosa vuol dire essere viziati? Uno che va a vivere in condivisione con 4 persone, si va a fare la spesa, studia, si laurea, e fa il lavoro di giorno e di notte, non è viziato. Deduco che tu chiamavi uno dei tuoi genitori, possibilmente tuo padre, e dicevi: ‘Papà, ho bisogno di…”, ma come teoricamente è anche giusto che sia, quando uno studia“.

L’opinionista ha poi proseguito: “Però viziato io non mi sento. Che poi io faccia il principino, perché mi diverte farlo, ma viziato in quel senso io non lo sono. Oggi, mentre si puliva tutta la casa, tu dov’eri? A fare il bagno? Poi adesso mi vizio perché lavoro da 15 anni, ho fatto i soldi – non si può sentire-, lavoro da tanto e ho i soldi per potermi permettere dei vizi e degli sfizi, miei, fatti da me con un c*lo così, quindi mi sembra che non possiamo competere su un argomento così…“.

