Barbanera di domani 26 ottobre: bella giornata per nuove avventure. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Per merito di papà Giove nel segno, qualche gratificazione in vista nel campo economico. Guadagnerete più del previsto. Concedetevi uno sfizio finora rimandato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il vostro spirito d’iniziativa sarà eccellente e vi renderà vincenti nella vostra attività anche dove altri, prima di voi, hanno inesorabilmente fallito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sul lavoro sapete fare la vostra parte, ed oggi lo dovrete dimostrare di nuovo, ma con Marte e Giove alleati, non incontrerete alcuna difficoltà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Grazie a Venere bendisposta in Scorpione, sarete capaci di usare le maniere giuste per addolcire l’umore del partner. Atmosfera di confortante complicità.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Saturno opposto potrebbe diminuire la lucidità mentale e far ruotare i pensieri su dettagli pratici di poco valore. Quando trovate ostacoli, cambiate strategia.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Single? Con Urano complice, avvierete una relazione in condizioni fuori dal comune. Le coppie, invece, creeranno un clima di rara bellezza e profondità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se volete dare il via a investimenti che si rivelino proficui e duraturi, visto che Giove è avverso, accettate il consiglio di un amico di comprovata lealtà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con le stelle favorevoli di oggi, introducete nel vostro quotidiano attività piacevoli e interessanti, che vi facciano sorridere con il cuore e con la mente.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lasciate stare quello che non vi convince, e concentratevi sulle questioni pratiche che da tempo forse prendete in considerazione di meno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Plutone continua a regalarvi energie a iosa. Siate però accorti e alleggerite gli impegni alquanto gravosi: alla lunga vi stancherebbero troppo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La Luna entra in Scorpione divenendo ostile: invece di continuare a cavalcare l’onda, meglio che vi fermiate un attimo a riflettere e a riprendere fiato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Incontrerete una persona che con un fascino sognante, accenderà al primo sguardo il vostro desiderio. Ne nascerà un’intensa intesa.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Barbanera di domani 26 ottobre: bella giornata per nuove avventure scritto su Oroscopo Più da Redazione.