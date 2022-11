patrizia-rossetti-al-veleno:-“non-la-reggo”,-complotto-per-le-nomination [video]

Contro ogni previsione, Patrizia Rossetti adotta una strategia per le nominations: le critiche al vetriolo sorprendono tutti.

Spunta un nuovo filmato a poche ore dalla diretta: Patrizia Rossetti ha finalmente rivelato il suo pensiero sulla giovane compagna di avventura.

Da regina delle televendite a punto di riferimento per i compagni del “GF Vip”: Patrizia Rossetti sta compiendo un percorso equilibrato e costruttivo all’interno del reality di Canale 5.

Dopo un doloroso tradimento – e conseguente divorzio -, l’esplosiva conduttrice sta sfruttando l’esperienza sotto alle telecamere con grinta e palese voglia di rivincita. Persino la severa opinionista Sonia Bruganelli le ha rivolto elogi incoraggianti, sottolineando come il format le stia regalando nuova luce e bellezza.

Solitamente posata e incline al dialogo, Patrizia Rossetti nelle ultime ore ha rivelato il suo punto di vista su Nikita Pelizon all’amica Wilma Goich, ventilando l’ipotesi di candidarla alle nominations…

Patrizia Rossetti confessa i suoi dubbi su Nikita Pelizon

Nei momenti precedenti alla diretta, i Vipponi godono di un’attesa densa di aspettative per la puntata imminente. È in questo frangente che Patrizia Rossetti ha tralasciato il consueto aplomb, elencando a Wilma Goich le sue perplessità sulla modella triestina.

Nel tentativo di riordinare le idee prima delle nominations, Patrizia Rossetti ha confidato a Wilma le discrepanze nel comportamento di Nikita Pelizon durante i prime time, rispetto al normale atteggiamento durante la routine quotidiana.

“Io nominerei Nikita“, ha sentenziato Wilma. Patrizia allora si è informata: “Eh, con quale motivazione?“. La cantante ha replicato: “Eh, che mi sta sulle palle!“. La fulva gieffina ha convenuto: “Mi pare una buona motivazione. No, sai che… Tu sai che l’ho difesa a spada tratta fin dall’inizio… Però la osservo. Ogni tanto nella prima serata… È sempre coerente, molto diplomatica, ma…“. La conduttrice ha mimato una postura rigida e artefatta, e Wilma ha commentato: “È molto televisiva!“.

Patrizia Rossetti ha quindi concluso: “Poi ho notato una cosa: quando è qui con noi, parla normalmente… Quando è in puntata, parla con accento straniero. È strana questa cosa… Magari lo fa per darsi un tono, per amor di Dio… Anch’io cerco di parlare in maniera corretta in prima serata, però io parlo sempre uguale. Non lo so. Non cambio idea sulla sua singolarità, che è diversa, è particolare… Devo essere onesta? Quello che ha di bello lei? Che non fa la morale a nessuno, si diceva oggi in cortiletto. Però io, ogni tanto, boh. Vedo delle cose diverse da quelle che vedevo prima. Magari, sai, andando avanti, uno regge sempre meno… Però non posso, perché non ho motivazioni.”.

PORCO PIO. #gfvip

Patrizia ma che cazzarola fai.

Della vecchia col fiasco manco mi sorprendo, peccato che il coraggio di nominare Nikita nelle palesi non lo ha mai. pic.twitter.com/wJOLzojw4y — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) November 10, 2022

Nomination scampata, quindi, per Nikita Pelizon: Patrizia in effetti ha candidato Charlie Gnocchi al televoto. La chiacchierata tra le due navigate Vippone, però, è assai rivelatrice: nuovi contrasti in arrivo in casa “GF Vip”?

The post Patrizia Rossetti al veleno: “Non la reggo”, complotto per le nomination [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.