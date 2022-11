Oroscopo Paolo Fox di domani 31 ottobre: lunedì speciale per nuovi amori. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Momento interessante per percepire ciò che sta accadendo intorno a te in modo intuitivo. I tuoi patti devono essere osservati nei minimi dettagli. Stabilizza lo squilibrio tra voglia di avventura e sicurezza per colpire. SENTIMENTI: È un giorno in cui a seconda di come integri le tue emozioni, potresti sentirti meglio o meno in salute. AZIONE: avrai un giorno per mantenere i patti e persino migliorarli per uscire da situazioni complicate. FORTUNA: oggi è un giorno speciale in cui noterai che devi unire originalità e allo stesso tempo stabilità nei tuoi obiettivi e nella vita sociale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potrai esprimere il sentimento di affetto che hai trattenuto a lungo nei confronti delle persone che hanno bisogno di te. Hai bisogno di cambiamenti nella tua vita e senti innovazione, ma ferma gli impulsi eccessivi. SENTIMENTI: È un giorno per essere una persona pratica e occuparsi dei propri progetti con calma per evitare di sentirsi male. AZIONE: È importante che la tua empatia e generosità ti aiutino a cambiare abilmente situazioni complicate. FORTUNE: devi organizzare con entusiasmo i tuoi nuovi obiettivi e padroneggiare i tuoi impulsi per fare tutto all’inizio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Gli obiettivi con amici e familiari dovrebbero essere realizzati in modo allegro e divertente. La fortuna sarà con voi se pianificherete insieme la nuova proiezione che prenderà forma a breve. SENTIMENTI: questo è il momento di stabilizzare le tue percezioni e seguirle negli obiettivi e nelle interazioni che hai oggi. AZIONE: è un momento in cui la tua pienezza e il tuo spirito positivo ti aiutano nei tuoi grandi progetti. FORTUNE: È un momento ideale per apportare trasformazioni nel modo in cui svolgi le tue attività; così avrai più tempo per tutto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Potrai occuparti delle questioni familiari dedicandoti il ​​tempo preciso. Originalità e cambiamenti saranno necessari per sentirsi più complici degli altri. Devi separare il tempo di casa dal tempo che dedichi alla tua attività. SENTIMENTI: È un momento per idealizzare le situazioni e che questo ti aiuta a sentirti meglio emotivamente e fisicamente. AZIONE: sarà il momento ideale per gettare le basi e mantenere la perseveranza e la visione interiore in modo che siano fortunati. FORTUNE: È il momento di usare l’innovazione e la malizia nella tua vita per ottenere benefici fruttuosi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È il momento di chiarire le situazioni in sospeso che rappresentano una sfida nella tua vita. Devi prenderti cura della tua salute e goderti le cose nuove che stanno per entrare nella tua vita. La serenità e la percezione acuiranno i tuoi sensi. SENTIMENTI: è un giorno per organizzare beni e finanze ed evitare alti e bassi emotivi. AZIONE: sarà importante che la tua simpatia e il tuo “buon lavoro” portino benessere e momenti felici nella tua vita. FORTUNA: Sarai in grado di mantenere il tuo altruismo verso gli altri, il che migliorerà rapidamente la fortuna nella tua vita.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi mantenere il buon senso e il pragmatismo nelle tue risorse per prenderti cura della tua salute e allo stesso tempo delle tue emozioni, che vanno come uno zio vivente. Felicità e divertimento sono la chiave in questo momento. SENTIMENTI: è un momento speciale per stringere accordi in un’atmosfera piacevole e quell’armonia che regna intorno a te. AZIONE: è una fase in cui la tua sincera generosità deve essere al primo posto. Quindi qualunque argomento affronterai sarà fortunato. FORTUNE: È un momento in cui la tua gioia e il tuo romanticismo saranno fondamentali. Quindi goditi tutto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La tua grande intuizione e introspezione ti aiuteranno a navigare in situazioni complicate e contorte. Se sai come dare la giusta svolta a una situazione familiare, vincerete tutti. SENTIMENTI: È un momento in cui devi sentirti al 100% se vuoi che le tue attività e il tuo mondo emotivo funzionino perfettamente. AZIONE: oggi è un giorno per usare la tua grande energia e iniziativa in questioni che sono molto importanti per tutti. FORTUNE: è un momento per cercare tranquillità e relax. Questo ti darà il tempo di pensare chiaramente a come affrontare le sfide in sospeso.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È il momento di concentrare la tua attenzione sulle tue emozioni contrastanti e chiarire questioni del passato per molto tempo. La sobrietà e il pragmatismo saranno di grande aiuto. E la sensibilità e il sesto senso saranno la chiave di tutto questo. SENTIMENTI: oggi puoi goderti una giornata felice e piacevole, purché ti lasci alle spalle problemi emotivi e cambiamenti comportamentali imprevisti. AZIONE: sarai in grado di risolvere problemi del passato che sono nell’aria e che è importante risolverli per sbarazzartene. FORTUNA: Potrai godere di incontri piacevoli e armoniosi se eviterai i tuoi impulsi eccessivi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sarà il momento ideale per sentirsi a proprio agio con gli accordi familiari e godrai di progetti comuni, purché siano ben organizzati e risorse chiare. SENTIMENTI: oggi è un giorno per prendersi cura della propria salute e riposarsi a sufficienza. In questo modo affronterai tutto con un umore migliore. AZIONE: è una giornata in cui i progetti saranno fruttuosi se sei altruista e il tuo idealismo prevale su tutto. FORTUNA: potrai usare la qualità e la generosità dei tuoi affetti per equilibrare l’armonia che ti circonda.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È un giorno importante in cui devi tenere gli occhi e l’attenzione sulle tue emozioni fuori posto. I cambiamenti e la fortuna saranno utili se controlli i tuoi impulsi. SENTIMENTI: è una giornata in cui le tue emozioni hanno bisogno di essere incanalate dalla tua percezione o dall’esperienza di vita per essere positive. AZIONE: devi usare le tue idee migliori per raggiungere i tuoi obiettivi, a patto che aiutino anche altre persone. FORTUNE: È un momento speciale per organizzare il tuo modo di rivitalizzare ogni esibizione e tenere a bada il tuo genio eccessivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Le basi sentimentali saranno fondamentali in questo momento, perché sono la tua sicurezza nella vita. La speranza e l’idealismo ti aiuteranno nei momenti chiave a superare problemi in sospeso di fronte all’innovazione in tutto. SENTIMENTI: È un giorno per evitare di sentirsi fuori forma se gli affari finanziari non sono fruttuosi come speri. Solleva quello spirito. AZIONE: sentirai che le tue speranze dipendono dall’intensità e dal valore che le dai per realizzarle. FORTUNE: Dovresti organizzare le questioni scadute e in sospeso con armonia e calore. Questo sarà il tuo grande vantaggio e fortuna.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Potrai godere del grande aiuto della tua percezione in situazioni confuse. Dovresti prenderti cura della tua salute ed evitare emozioni incontrollate. I progetti saranno fondamentali per sentire che c’è azione nella tua vita. SENTIMENTI: È un momento per goderti la tua percezione e incontri vivaci con amici che la pensano allo stesso modo. AZIONE: il tuo benessere emotivo e sociale sarà raggiunto se segui le tue intuizioni e presti molta attenzione agli interessi degli altri. FORTUNE: noterai che i tuoi progetti devono essere realizzati in un ambiente piacevole e mantenendo la tranquillità e la calma.

