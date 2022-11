Oroscopo di martedì: giorno fortunato per coppie e single. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopri come andrà la tua giornata.

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La buona notizia per te è che senza Mercurio che ti sta addosso come una raccomandata dell’Agenzia dell Entrate dovresti iniziare le giornate con un senso di leggerezza che quasi avevi dimenticato. La cattiva notizia, per gli altri, è che, dato il carattere che ti ritrovi (e ci siamo capiti…) immediatamente penserai che sia giusto sfogarsi su amici, parenti e colleghi per le scorse non piacevolissime settimane, rinfrancat* da questa nuova energia. Ecco: lascia perdere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Secondo l’oroscopo di novembre per te i pianeti sono allineati con la stessa grazia di un incidente in autostrada. Parliamoci chiaro, a volte la cosa più sensata da fare è stare fermi, concedersi qualche parolaccia a denti stretti per evitare incidenti diplomatici e aspettare che le cose migliorino. Peraltro, questa cosa è meglio farla a novembre che ad agosto. Hai davanti a te un mese di divano, food delivery e Netflix. Anzi, dato che il primo mese è gratuito, abbonati a tutte le piattaforme di streaming possibili.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – C’è una frenesia elettrica nell’aria. Voglia di fare, di uscire, di iniziare quel corso di ceramica che avete sempre rimandato e di buttarti finalmente sullo studio del giapponese. Tutte cose bellissime, che però richiedono un tempo di realizzazione piuttosto lungo. Quindi la svolta potrebbe essere incanalare questa voglia pazza di cose nuove in un progetto più concreto. Magari organizzare un perfetto viaggio a Tokyo invece che imparare il giapponese potrebbe essere la soluzione migliore. (È solo un esempio)

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avete presente quel vecchio adagio secondo cui chi ha pane non ha i denti e chi non ha i denti ha il pane? Ecco, dimenticatevelo. Questo mese voi avrete sia pane che denti, che voglia di pane, e anche il pane avrà voglia di denti. È chiara la metafora? Se non lo fosse, il tema è il sesso. In tutti i laghi, in tutti i luoghi. Sull’utilizzo o meno dei denti, ognuno faccia poi come crede.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Contrariamente agli amici del Cancro, per voi non è un gran momento. Ancora in fissa con quell’ex o quell’occasione che vi sembra sprecata. Che poi sono tutte paturnie che non portano mai a niente. È tutta una fissa vostra che, se assecondata, vi poterà a scrivere a un* compagn* del liceo che non vedete da vent’anni (e che giustamente non vi risponderà). Uscite, cucinate, distraetevi, fate altro. E se la voglia assale fate da soli, il vero piacere del sesso è farlo con una persona che si ama: in questo caso scegliete voi stessi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Mica male questo novembre. Niente di scoppiettante, ma i pianeti sembrano essersi accordati per concedervi temporaneamente un dono che è il caso di sfruttare il più possibile finché è disponibile: la pazienza. Un po’ come l’invincibilità giocando a Crash Bandicoot. Andate in posta, rifate il passaporto, organizzate una cena con quegli amici che hanno quei due figli posseduti dal demonio che strillano 24/7. Levatevi tutte le incombenze che quella pazienza la richiedono, così da evitarvi la gastrite a dicembre quando, senza pazienza, dovrete comunque affrontare il natale.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – All in. Proprio un mese in grande spolvero sotto qualunque punto di vista. Ti basterà desiderare una cosa per ottenerla. Occhio, perché abituarcisi è facile ma tornare poi alla solita vita è difficile. Questo però non significa assolutamente che tu non ti debba godere questo stato di grazia. Soldi, lavoro, ma soprattutto sesso. Ma occhio se dovessi incontrare un* partner del Cancro: oltre un certo numero di decibel, i vicini sono autorizzati a chiamare la polizia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sentirai lo stesso senso di pace e di equilibrio che (immagino) senta una vacca indiana. Una specie di Nirvana pragmatico. Un equilibrio zen che vale la pena sfruttare per pensare al futuro e mettere le cose in prospettiva. Perché, ma questo lo sai da te, questa lucidità d’intenzione non durerà per sempre, e quindi meglio organizzarsi.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questa sensazione di non sapere bene cosa fare, dove stare, come approcciare, è veramente fastidiosa. Ma non può essere sempre tutto rose e fiori. La prima cosa da fare, se possibile, è trovare un* amic* del Toro per condividere l’incertezza e supportarsi a vicenda nell’evitare di fare danni e combinare casino. La seconda è non perdere la lucidità e acquisire consapevolezza del fatto che da una grande confusione derivano grandi risposte.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Tu dici una cosa e le persone che ti stanno attorno ti assecondano. Ti viene un’idea, e come per magia le persone che lavorano con te la trovano geniale, ti fanno pure i complimenti e la portano avanti come se fosse la parola di Dio. La persuasione è il tuo superpoteri del mese. E come diceva il saggio (cioè Ben Parker, zio di Peter Parker, altrimenti conosciuto come l’Uomo Ragno): da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi, come diciamo noi: non fare lo stronzo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il tuo problema per il prossimo mese non riguarda una mancanza di capacità, di ingegno o di intuizione, ma qualcosa di molto più banale: la voglia. Non hai voglia di fare niente, di pensare a niente, non ti passa neanche per l’anticamera del cervello di risolvere oggi quel problema che già sai diventerà molto più arduo domani. Ora la scelta è tra gettarsi a capofitto nell’inedia e vedere come andrà a finire (spoiler: male, molto male) oppure imparare a delegare e con una certa furbizia trovare il modo per portare comunque a casa il risultato in attesa di tempi più solerti. Non c’è bisogno di dirti quale sia l’opzione auspicabile.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Coulda, woulda, shoulda. Oppure, in versione più local: Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto…

chi ha dato, ha dato, ha dato…scurdámmoce ‘o ppassato. Con questa nostalgia per qualcosa che non è mai successo hai prosciugato chiunque ti stia intorno, e, soprattutto te stess*. Hai notato che i tuoi amici ultimamente sono tutti impegnatissimi ogni volta che chiedi loro di uscire? Non sono di punto in bianco diventati Mario Draghi, semplicemente non ti sopportano più. Molla il colpo, ordina un gin and tonic e torna la persona simpatica che sai essere. E quel latte versato asciugalo con uno strofinaccio.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo di martedì: giorno fortunato per coppie e single scritto su Oroscopo Più da Redazione.