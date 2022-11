Oroscopo Branko di sabato 29 ottobre: domani arriva molta fortuna, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È una giornata molto interessante per separare le azioni e le emozioni professionali da quelle familiari e per mettere in pratica le proprie capacità intellettuali nelle risorse condivise nei patti formati con altre persone. SENTIMENTI: È un momento speciale per usare il tuo idealismo e avvicinarti alle persone che ami. AZIONE: dovrai separare la tua vita familiare da quella professionale; in questo modo avrai diverse trame e aspetti nella tua vita. FORTUNE: oggi è un momento fondamentale per utilizzare tutta la tua vitalità e adattare le tue emozioni a ciò che vuoi ottenere dai benefici di questa giornata.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Potrai dedicarti più generosamente al tuo partner e ai tuoi cari, poiché questo ritarderà ciò che ami loro. È importante fare accordi con loro e separare le emozioni dalle risorse che hai. SENTIMENTI: È un giorno per ricevere in modo felice un trattamento di favore con i colleghi e le persone vicine. AZIONE: è importante che ti metti nei panni degli altri perché è il modo in cui capirai davvero come dovresti comportarti. FORTUNA: Devi organizzare le tue risorse in modo prudente e mantenere l’attività di buon umore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno speciale per dare il tuo affetto alle persone precise che lo meritano e adattarsi al tuo dinamismo e al tuo modo di raggiungere i tuoi obiettivi. È importante considerare le persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: È un momento in cui potrai aiutare in modo straordinario le persone a te vicine che hanno bisogno del tuo sostegno. AZIONE: è un momento ideale per provare appagamento e offrire la tua gioia agli altri in modo che anche loro provino quella soddisfazione. FORTUNE: È un momento ideale per dare di te tutta la tua vitalità e le idee speciali che potrai mantenere nella tua professione e con gli altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sarai in grado di occuparti di problemi in sospeso e sfruttare il tuo potenziale per usarlo a beneficio di familiari e amici. Le tue emozioni saranno intensificate, ma ti faranno sentire di più gli stimoli. SENTIMENTI: È il momento di impegnarsi con una persona speciale o di trascorrere una giornata idilliaca con il proprio partner. AZIONE: sarà il momento ideale per risolvere i problemi familiari e rinnovare qualche soggiorno in casa per sentirsi più a proprio agio. FORTUNE: È consigliabile chiudere definitivamente molti problemi emotivi che stanno ostacolando lo sviluppo di altre attività.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È un giorno in cui considererai gli errori commessi molto tempo fa e come realizzerai il tuo divertimento e comunicazione con la famiglia e le persone vicine. SENTIMENTI: È consigliabile cercare di risolvere questioni familiari un po’ disordinate. AZIONE: Sarà importante per te usare la tua grande capacità e ingegno per mantenere accordi favorevoli con i parenti stretti. FORTUNE: potrai mantenere la vicinanza con le persone di cui ti fidi e preparare insieme progetti di beneficenza.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi mantenere l’entusiasmo nei tuoi obiettivi e aprire nuove strade nei tuoi incontri sociali. La tua capacità di comunicare sarà di grande aiuto e adatterai le tue emozioni con altruismo. SENTIMENTI: È il momento di chiarire con grande ingegno e perspicacia alcune questioni che sono state messe in discussione. AZIONE: è una fase in cui sarai in grado di mantenere il tuo pragmatismo e di essere condiscendente con gli altri. FORTUNA: dovrai adattarti ai nuovi traguardi sociali con prudenza, e mantenendo la tua vitalità, ma anche il tuo buonumore.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Grande attività ed entusiasmo nella tua professione e attività importanti. Devi aprirti per comunicare e sentire una maggiore unione con la famiglia. La tua fortuna risiederà nel tuo particolare dinamismo ed energia. SENTIMENTI: È un giorno adatto per gettare le basi e parlare chiaramente delle risorse finanziarie della famiglia. AZIONE: oggi è un giorno per usare la tua grande vitalità e sentirti vicino alle persone che hanno bisogno di te. gatto FORTUNE: È un momento importante per tenere a bada il tuo idealismo e le tue emozioni per goderti le cose belle che la vita ha da offrire.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È un giorno in cui la cosa più importante sarà attenersi alla tua percezione e all’idealismo che metti in ogni cosa. Bilancia il tempo in famiglia e le tue attività personali. È ora di adottare le tue emozioni nel momento presente. SENTIMENTI: oggi puoi occuparti di mostrare il tuo idealismo e la grande vitalità che ti accompagna per aiutare gli altri. AZIONE: Oggi è il giorno in cui puoi sbarazzarti di vecchi schemi e abitudini e sbarazzarti di ciò che non ti serve più. FORTUNA: è un giorno in cui dovresti considerare come si effettua equamente la divisione dei beni comuni.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sarà un giorno per occuparci di raggiungere accordi per continuare i tuoi obiettivi con persone che la pensano allo stesso modo. È importante adattare il tuo mondo emotivo e risolvere i problemi del passato. SENTIMENTI: oggi è il momento in cui è consigliabile risolvere i problemi in sospeso per sbarazzarsi di te stesso. AZIONE: È il momento ideale per proiettare i tuoi progetti vitali con grande attenzione e percezione. FORTUNA: potrai usare mantenendo i tuoi patti a un livello ottimale e le emozioni a bada per stare bene con persone che la pensano allo stesso modo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È consigliabile stare vicino alle persone che hanno bisogno di te. Questo ti darà lo slancio per continuare con successo i tuoi obiettivi e progetti con la famiglia e gli amici. SENTIMENTI: è un giorno in cui hai bisogno di ricevere l’affetto delle persone che ti accompagnano in questa vita con gratitudine. AZIONE: occorre separare la vita familiare da quella professionale, per avere più tempo in entrambi gli ambiti. FORTUNA: È il momento ideale per offrire generosamente il tuo aiuto alle persone a te vicine che hanno bisogno del tuo sostegno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sarai in grado di prenderti cura di essere radioso e pianificare le tue speranze e gioie, tenendo a bada le emozioni e bilanciando il tempo delle occupazioni e quello del piacere. SENTIMENTI: È un momento speciale per pianificare con la famiglia gli obiettivi importanti tra tutti noi. AZIONE: Sentirai che è molto importante utilizzare l’esperienza acquisita negli anni per poter svolgere il lavoro come merita. FORTUNA: dovresti conservare la gioia e l’entusiasmo nelle nuove iniziative che nasceranno inaspettatamente e che saranno ben accolte.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Sarà un momento benefico per sentirti emotivamente vicino alle persone che ami. Le tue finanze dovrebbero essere organizzate con gli altri, per raggiungere accordi armoniosi. In questo modo getterai le basi dell’equilibrio e della comprensione. SENTIMENTI: È consigliabile che la tua esperienza di vita e il tuo idealismo accompagnino le azioni che intraprendi con i tuoi cari. AZIONE: Organizza le tue attività finanziarie con grande precisione ed evita litigi con la famiglia. FORTUNE: Noterai che devi calmare alcune emozioni che ti causano alti e bassi e che devi tenere a bada.

